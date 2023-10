Les Byd resteraient moins chères que les autos européennes même si elles étaient fabriquées ici

C’est une rengaine : les voitures chinoises seraient beaucoup moins chères que les autos occidentales pour une seule raison : le coût du travail, beaucoup moins élevé là-bas qu’ici. Ce serait une conclusion un peu hâtive et plutôt erronée, du moins en ce qui concerne Byd, l’épouvantail de la planète auto depuis plusieurs mois.

C’est en tout cas ce que prétend une étude menée par la banque suisse UBS, selon laquelle Build your dreams disposerait de deux atouts par rapport à ses homologues occidentaux et qui ne sont pas du tout liés à la main-d’œuvre peu onéreuse. Des atouts qui lui permettraient d’afficher des coûts de revient canon, et des tarifs de ventes qui le sont tout autant.

Un temps de production écourté et des pièces maison

Pour les Suisses, le constructeur chinois a mis au point un outil de production capable de fabriquer ses autos en un temps record de moins de 5 heures, battant même Tesla dans sa propre spécialité. Mais l’autre énorme avantage de Byd lui permettant d’économiser des sommes substantielles, c’est que le constructeur n’est pas soumis aux lois du marché pour ses approvisionnements.

Les batteries ? Il les fabrique lui-même (et en vend même à ses concurrents). Les semi-conducteurs ? Même procédé. En tout, le chinois fabrique 75 % des pièces de ses autos. La légende qui veut que l’externalisation et la sous traitance soient les fers de lance de la réduction des coûts semble avoir vécu.

Résultat de ces deux avantages combinés, selon la banque helvétique, une Byd assemblée en Europe serait toujours 25 % moins chère à fabriquer qu’une auto électrique occidentale. On comprend mieux pourquoi la marque cherche tant à s’implanter sur le vieux continent, en France ou en Allemagne. Deux pays qui, de plus, ne sont pas avares de subventions pour attirer le constructeur, et les milliers d’emplois qu’une usine permettrait de créer.

Pas forcément besoin du bonus pour être attractif

Une fois fabriquées en Europe, ces autos chinoises bénéficieraient, en outre, du bonus écologique devenu protectionniste. Mais en ont-elles réellement besoin ? Pas forcément selon UBS, qui prend l’exemple d’une Byd Seal. Cette dernière, fabriquée en Chine serait carrément 35 % plus rentable qu’une auto de la gamme ID de Volkswagen. Du coup, même sans le bonus, Build Your Dreams pourrait parfaitement s’aligner sur le prix de ses concurrents européens, même sans le sacro-saint bonus auquel les marques d’ici auront droit.

Car le gain de production en Chine, et les approvisionnements maison, permettent à Byd de vendre sa Seal à 25 000 euros là-bas. Elle s’annonce en Europe aux alentours de 45 000 euros, ce qui, pour une grande berline électrique de 4,80 m, est absolument imbattable. À titre d'exemple, c'est peu ou prou le tarif d'une Volkswagen ID4, qui mesure 20 cm de moins. Quant à la compacte Dolphin, elle s'affiche à des tarifs bien en deçà de la Renault Megane e-tech de taille comparable.

Certes l’enquête diligentée par Ursula Van der Leyen, présidente du Conseil européen, sur les éventuelles subventions du gouvernement chinois le prouve : l’Europe prend conscience du problème que pose l’automobile chinoise pour notre industrie. En espérant que ce réveil ne se produise pas après une bataille qui pourrait s'avérer sanglante.