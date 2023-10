Les chers nouveaux SUV électriques de Toyota et Subaru

Toyota et Subaru peuvent enfin compter sur un SUV électrique familial dans leur gamme pour rivaliser avec Hyundai, Volkswagen, Kia, Skoda, Tesla, Ford, MG ou Nissan. Développé en collaboration entre les deux marques (qui possèdent de forts liens économiques), ce nouveau SUV s’appelle bZ4x chez Toyota et Solterra chez Subaru (avec un style légèrement différent). Déjà lancé l’année dernière puis retiré du catalogue pour laisser le temps à Toyota de régler quelques problèmes liés à la gestion électronique de la batterie, il est désormais disponible à la commande tout comme son cousin de chez Subaru.

Mais ces deux nouveaux SUV électriques japonais coûtent cher : 59 990€ en premier prix pour le Subaru Solterra, 55 000€ pour le Toyota bZ4x. Avec un équipement de série forcément bien garni à ce prix-là mais pas un groupe motopropulseur particulièrement haut de gamme : équipés de batteries d’une capacité de 71,4 kWh connectées à une mécanique développant un peu plus de 200 chevaux et autorisant une autonomie maximale légèrement au-dessus des 450 kilomètres. Or, la plupart des modèles concurrents démarrent en-dessous des 47 000€ sur les versions d’entrée de gamme à batteries moins grosses et légèrement au-dessus des 50 000€ avec de grosses batteries : l’addition est de 49 800€ au minimum pour un Nisan Ariya dont les grosses batteries de 87 kWh permettent officiellement de parcourir 536 km au maximum, 53 190€ au minimum pour un Skoda Enyaq 85 dont les batteries de 77 kWh permettent une autonomie maximale théorique de 565 km ou encore 51 400€ pour un Hyundai Ioniq5 de 77 kWh donné pour 507 km. Nettement plus puissant, le Tesla Model Y Grande Autonomie (565 km) s’affiche à 52 990€.

Un coup d’essai seulement ?

Bref, la stratégie commerciale des Japonais paraît très ambitieuse avec ces premiers SUV électriques au regard du contexte concurrentiel actuel. Voilà sans doute aussi pourquoi Toyota pratique déjà une grosse remise sur le marché français avec un tarif baissé à 49 000€. Mais même à ce prix, le Toyota bZ4x reste élitiste dans son positionnement. L’arrivée du géant japonais a été mouvementée sur le segment des voitures électriques et on imagine que Toyota essaiera de corriger le tir sur ses prochaines nouveautés à zéro émission.