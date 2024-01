Les commandes sont ouvertes pour la Citroën ë-C3

Annoncée comme un futur best-seller par de nombreux connaisseurs du marché auto, la nouvelle Citroën ë-C3 a déjà connu plusieurs vagues d’engouement, notamment suite à sa présentation et à la révélation de son tarif, puis plus récemment après l’annonce du leasing social et la possibilité de louer en LOA la petite citadine électrique pour seulement 54 €/mois.

Disponible à partir de 23 300 € (avant bonus écologique) dans sa version d’entrée de gamme baptisée You, la nouvelle ë-C3 est même accessible à partir de 54 €/mois (sur la base d’un leasing de 36 mois et 12 000 km/an) pour les Français éligibles au leasing social. La version supérieure, Max, est quant à elle proposée à partir de 27 800 € (ou à partir de 179 € par mois en location longue durée).

Équipée de batteries d’une capacité de 44 kWh lui assurant, sur le papier, plus de 300 km d’autonomie, d’un moteur électrique de 113 chevaux (83 kW), la Citroën est aussi doté de la suspension Citroën Advanced Comfort de série.

Côté équipement, on retrouve sur la version d’entrée de gamme le nouveau système d'affichage tête haute Citroën Head Up Display, la station d’accueil smartphone pour l’info-divertissement, l’air conditionné, l'Active Safety Brake (système de freinage d'urgence), l’aide au stationnement arrière, un régulateur-limiteur de vitesse, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse, l’alerte attention conducteur, des airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, l'allumage automatique des feux de croisement et des projecteurs LED.

Chaussée de pneumatiques 16 pouces, la version You est proposée dans en cinq coloris : Blanc Banquise, Bleu Monte Carlo, Rouge Elixir, Gris Mercury et Noir Perla Nera.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Quant à la version « Max », elle se distingue de l’entrée de gamme par des jantes alliage de 17 pouces Atacamite Diamantées, une peinture bi-ton avec toit contrasté (disponible en noir ou en blanc), des barres de toit noir brillant, et des vitres et lunette arrière surteintées. Elle inclut, également la navigation sur tablette tactile 10,25", la recharge sans fil pour smartphone, les sièges Citroën Advanced Comfort, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants, un volant gainé, une banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, des feux arrière 3D à LED, la climatisation automatique et une caméra de recul.

Mécaniquement, les deux versions identiques, animées par un moteur de 83 kW (113 chevaux) alimenté par une batterie de 44 kWh rechargeable de 20 à 80 % en seulement 26 minutes en recharge rapide avec courant continu de 100 kW (4h10 avec un boîtier mural fournissant une puissance de 7 kW). Le chargeur embarqué de 11 kW (triphasé) est aussi disponible sur les deux versions au prix de 400 €.

Les commandes sont désormais ouvertes, pour des premières livraisons attendues avant l'été prochain.