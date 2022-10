Les conducteurs renverseraient beaucoup plus de piétons que les conductrices

En matière de comportements au volant, les deux sexes ne sont pas tout à fait égaux. Depuis la nuit des temps ou presque, les statistiques prouvent que les hommes ont naturellement tendance à prendre davantage de risque en voiture que les femmes. Une statistique qui poussait par exemple récemment les autorités locales d'Australie à envisager carrément une possible discrimination pour les jeunes conducteurs par rapport aux jeunes conductrices, dans le but de réduire le nombre élevé d'accidents provoqués par les jeunes automobilistes.

Les données mises en avant par nos confrères du Guardian vont elles aussi dans le sens de comportements plus dangereux de la part des conducteurs par rapport aux conductrices. Les journalistes britanniques se sont penchés sur les chiffres du pays concernant les accidents graves de la route impliquant des piétons entre 2020 et la première moitié de l'année 2021. Ils ont comptabilisé 4 363 conducteurs concernés par des situations où un piéton a été gravement blessé ou tué dans un choc contre une voiture. Sur la même période, les chiffres font état de 1 473 conductrices impliquées dans le même genre de situation.

Les conducteurs trois fois plus susceptibles de renverser un piéton ?

D'après ces chiffres, les conducteurs seraient quasiment trois fois plus nombreux à se retrouver impliqués dans ce genre d'accident que les conductrices. Les investigateurs du Guardian notent qu'ils n'étaient sur-représentés « que » dans un facteur de 2,2 en 2010 et que depuis, cette proportion n'a quasiment jamais cessé d'augmenter. Ils précisent que les accidents où l'on ne fait pas état du sexe du conducteur n'ont pas été comptabilisés, ce qui peut évidemment biaiser l'étude. Et il s'agit aussi de données brutes, sans précisions quant aux responsabilités dans les incidents enregistrés.

Mais comme il paraît statistiquement hautement improbable que tous les piétons percutés par les conducteurs se soient délibérément jetés sur leurs véhicules et que les conductrices aient systématiquement provoqué les accidents en question, les journalistes du Guardian font le lien avec la tendance supérieure des conducteurs à dépasser les limitations de vitesse ou à mourir sur la route (78% des automobilistes tués dans des accidents de la route en 2021 au Royaume-Uni étaient des hommes). Les journalistes constatent aussi que 33% des accidents impliquant un piéton débouchent sur des blessures graves ou la mort lorsqu'un homme est au volant de la voiture, contre 28% lorsqu'il s'agit de conductrices.