Les constructeurs allemands perdraient 360 millions d'euros par jour

L'automobile étant une chaîne complexe de sous-traitants, de fournisseurs et d'innombrables salariés et petites et moyennes entreprises, il est normal qu'un phénomène international comme le virus ait un gros impact de type "boule de neige" sur cette industrie majeure. Et pour Ferdinand Dudenhöffer, éminent expert du monde automobile allemand, cet impact peut d'ores et déjà se mesurer et être quantifié.

Il parle notamment des "80 milliards d'euros" de l'année dernière qui auraient été "dépensés en amortissements et intérêts". Une somme qui continue d'être déboursée en 2020, arrêt de l'industrie, ou pas. Et sans rentrée d'argent avec la fermeture des usines et la cessation des activités commerciales, cela pèse sur la balance.

"Ces coûts ont continué, même lorsque les usines ont été fermées et qu'il n'y a eu aucune vente. En outre, il y aurait des coûts salariaux supplémentaires, même pour le travail de courte durée. Avec 220 jours ouvrables, chaque jour sans chiffre d'affaires représente une perte de près de 360 millions d'euros", précise l'expert allemand. Vous avez bien lu : selon lui, l'arrêt de l'économie coûterait environ 360 millions d'euros par jour à l'ensemble des constructeurs allemands (Volkswagen Group, BMW Group et Daimler).

Evidemment, pour l'instant, il est impossible de vérifier cette donnée. Pour ça, il faudra attendre les résultats trimestriels de début 2020, au mois d'avril. Mais déjà, nous pouvons tirer quelques conclusions, avec le repliement du marché chinois à hauteur de 80 % sur les deux premiers mois de l'année. Marché chinois, qui, représente l'un des plus gros chiffres d'affaires chez les Allemands...