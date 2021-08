Les constructeurs s'amusent du public avec les prototypes

L'époque où l'on découvrait avec grande surprise les nouvelles voitures lors des salons automobiles est définitivement révolue. Aujourd'hui, il nous faut tout, et vite. A l'heure de la commande par Internet et de la livraison express en un jour à sa porte, l'être humain est-il devenu trop exigeant et impatient ? Le fait est qu'avec les photographes indépendants un peu partout en Europe, les réseaux sociaux et les smartphones capables de prendre des clichés plus que décents, les constructeurs ne sont plus à l'abri pour mettre au point leurs prochains lancements.

Un état de fait qui donne désormais des idées aux constructeurs. Tout récemment, c'est Mercedes qui a démarré sa campagne de teasing sur la nouvelle SL ne dévoilant des images de tests de ses prototypes camouflés, histoire, un peu, de couper l'herbe sous le pied des photographes espions. Lesquels ont d'ailleurs parfois provoqué de drôles de gestes de provocation des ingénieurs au volant des prototypes, usant de plus en plus de leur majeur.

Et puis il y a Renault, qui va encore plus loin. Sur son compte Twitter, la marque au losange affiche une image des motifs utilisés pour le camouflage avec ce message : "cet été, sur les routes d’Europe circule un véhicule inconnu portant ce camouflage ... si vous le croisez, vous aurez un aperçu de l’avenir".

Les réponses n'ont pas tardé à fuser avec les badauds ayant pu immortaliser la future Mégane sous toutes ses coutures sur les routes françaises. En clair, le prototype ne doit plus se cacher, il doit se montrer, et être vu par le plus grand nombre. Mission accomplie pour Renault, mais aussi pour tous les autres constructeurs qui occupent ainsi l'espace médiatique bien avant le lancement officiel, histoire de faire monter la sauce.