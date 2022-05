Les Français face aux incivilités sur la route et dans la rue

Nul n’apprécie être mis face à son comportement lorsqu’il s’emporte au volant, au guidon ou même à pied, dans la rue comme sur la route. Et pourtant, peu d’entre nous peuvent se targuer d’un comportement toujours exemplaire, sans la moindre fausse note.

Selon une étude réalisée en ligne par OpinionWay auprès de 1 028 personnes du 26 au 27 janvier 2022, plus de 80 % des Français ont déjà vécu une situation désagréable lors d'un trajet, et 57 % reconnaissent redouter d’avoir à y faire face à nouveau.

Parmi les comportements et attitudes les plus citées, on retrouve ceux qui sont intentionnellement dangereux (45 %) : queue de poisson, refus de priorité, non-respect des distances de sécurité, etc., les gestes d’impatience (34 %), les gestes obscènes (29 %), les insultes (20 %), et les invitations à en découdre physiquement (6 %). Signe que les clichés ont la vie dure, une femme interrogée sur dix déclare même avoir été victime de propos misogynes ou sexistes.

Si 36 % des personnes interrogées ont déclaré garder leur calme dans ces situations, 13 % y répondent et 6 % sont même prêts à en découdre physiquement si on les y invite.

Pour sensibiliser le public à ces comportements irrespectueux et dangereux et inciter à un partage de la route plus harmonieux et apaisé, la Prévention Routière et l’assureur Wakam vont proposer des spectacles de rue. Une « comédie urbaine » réalisée par des comédiens, qui mettront en scène, six fois par jour de 11h à 18h, des situations d’incivilités quotidiennes dans plusieurs grandes villes françaises : à Paris, Place de la Bastille les 7 et 8 mai, à Lyon, Place des Terreaux les 14 et 15 mai, à Marseille, Quai de la Fraternité les 20 et 21 mai et enfin à Bordeaux, Place de la Victoire les 4 et 5 juin.