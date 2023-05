Les Français riches achèteraient davantage de voitures électriques

Pas besoin d’être un fin analyste du marché automobile pour imaginer un lien entre le niveau de revenus des gens et leur attrait pour la voiture électrique. Sachant que ces modèles sont particulièrement agréables à utiliser lorsqu’on dispose d’un point de charge au domicile, ce qui suppose de posséder une maison particulière ou au moins d’une place de stationnement équipée d’une borne, les voitures électriques trouvent d’abord grâce auprès de clients dont les niveaux de revenus sont supérieurs à la moyenne. Grâce aux aides à l’achat prévues pour favoriser ces autos à zéro émission et l’arrivée récente de modèles plus abordables (Dacia Spring, MG4, Renault Twingo Electric…), les Français aux revenus plus modestes peuvent aussi se tourner vers l’électrique malgré un prix moyen d’achat souvent plus élevé que le thermique. Et le gouvernement travaille toujours sur sa fameuse formule de location aidée à moins de 100€ par mois.

Mais dans les faits et comme l’avait d’ailleurs pointé une étude intéressante il y a quelques mois aux Etats-Unis, ce sont d’abord les riches qui achètent des voitures électriques. Les cartographies réalisées par les journalistes de France Info sont elles aussi de nature à pointer ce lien entre la richesse des habitants d’une localité et sa proportion en voitures électriques. On trouve une proportion plus importante de voitures électriques dans les métropoles, surtout au niveau des zones pavillonnaires (mais aussi dans les rues de la capitale).

A l’inverse, la proportion de voitures électriques en France reste nettement plus faible dans les zones rurales. Les voitures électriques conviennent particulièrement bien à ce genre de cadre où il est très facile d’installer une borne à domicile (et où les réseaux de charge rapide rendent les voyages possibles). Mais d’après le chercheur Bernard Jullien interrogé par les journalistes de France Info, c’est le prix des autos électriques qui pose problème dans ces endroits : « Nous aurions besoin que le monde rural soit le premier à électrifier son parc automobile. Mais ses habitants seront les derniers à le faire, à cause des contraintes budgétaires », explique-t-il.

Les cartes se superposent

Les cartes de la concentration des voitures électriques et du niveau de revenu moyen par région dessinées par les journalistes de France-Info se superposent quasiment. Toujours d’après Bernard Jullien, il s’agit d’un constat normal : « L'électrification exacerbe des tendances que l'on voyait déjà se dessiner. Les voitures neuves, donc propres, sont réservées à des ménages plus âgés et plus riches. Même les classes moyennes sont désormais écartées », affirme-t-il. Rappelons cependant que les particuliers français achètent déjà plus de voitures électriques que les entreprises et choisissent de plus en plus cette technologie. Au premier trimestre 2023, 21% des voitures neuves achetées par les particuliers français étaient électriques (19% en 2022). Précisons enfin que les chiffres donnés par France-Info concernent « les voitures électriques mais aussi les véhicules hybrides rechargeables », et qu’ils englobent aussi le marché des voitures d’occasion en plus de celui du neuf.