Les futurs SUV de Skoda ressembleront-ils à ça ?

Il y a quelques jours, Skoda levait le voile sur le Vision 7S, un concept-car annonçant l'arrivée d'un nouveau SUV 100% électrique à sept places positionné au-dessus de l'Enyaq iV actuel. La version de série de ce grand SUV à zéro émissions n'arrivera probablement pas avant l'année 2025 mais d'ici là, le constructeur tchèque aura introduit d'autres nouveautés dans sa gamme. Outre une toute nouvelle citadine électrique et un SUV compact lui aussi à zéro émissions, Skoda lèvera prochainement le voile sur la remplaçante de la berline Superb. Il doit aussi restyler son petit Kamiq et potentiellement remplacer son gros Kodiaq, lancé sur le marché en 2017 et restylé l'année dernière.

Sachant que le concept-car Vision 7S donne aussi un aperçu de l'orientation stylistique des futurs modèles du constructeur, il ya de fortes chances pour que les prochains SUV de série s'en inspirent de très près. C'est le pari que font les illustrateurs du site Kolesa en imaginant le design d'un tout nouveau Kodiaq. Ce Kodiaq de nouvelle génération, 100% virtuel et purement spéculatif, arbore ainsi une face avant proche de celle du concept-car Vision 7S avec des optiques au dessin intrigant et une poupe massive façon Range Rover.

Quelle stratégie au sein du groupe Volkswagen ?

Rappelons que le Kodiaq actuel dispose d'un châssis proche de celui du Volkswagen Tiguan AllSpace et du Seat Tarraco. Le groupe Volkswagen conservera-t-il des moteurs thermiques sur les prochaines générations de ces modèles ? Quel degré d'électrification affichera le futur Kodiaq dont la carrière durera probablement jusqu'à la fin de la décennie actuelle ? Il est possible que Skoda se contente plutôt d'un profond restylage du modèle actuel, sachant qu'il paraît de moins en moins cohérent financièrement de lancer le développement de modèles thermiques entièrement nouveaux compte tenu du l'évolution rapide du marché européen.