Les grosses remises du mois : -17% sur la Skoda Fabia en plein "Black Friday"

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

A l’échelle nationale, les constructeurs automobiles ne semblent pas surfer cette année sur la mode du « Black Friday » venue des Etats-Unis qui consiste à lancer de grosses promotions au lendemain du repas de « Thanksgiving ». Mais on peut compter en ce mois de novembre sur quelques remises intéressantes, notamment chez Skoda où la petite citadine Fabia propose de belles réductions sur les exemplaires disponibles en stock tout de suite.

Prenons l’exemple de la Fabia TSI 110 Ambition dont les images accompagnent cet article. Équipée du bloc essence turbo de 110 chevaux, elle possède une boîte automatique à double embrayage. Il faut se contenter à l’intérieur d’une climatisation manuelle, de série sur la finition Ambition. Mais il y a tout de même un écran tactile central compatible avec Apple Carplay & Android auto, en plus d’un démarrage sans clé et de radars de recul. A 23 870€ prix catalogue, cela paraît un peu cher mais à 20 370€ (soit 3 500€ en moins et 17% de remise), il devient tout de suite plus intéressant d’investir dans une citadine tchèque un peu terne mais très spacieuse.

La Seat Ibiza fait encore mieux

A noter que la Seat Ibiza, déjà compétitive le mois dernier, fait encore mieux que sa cousine de chez Skoda ces derniers jours avec jusqu’à -24% sur certains exemplaires (et -23% sur des autos à l’équipement similaire à cette Skoda Fabia TSI DSG7) et des prix remisés qui démarrent à 16 100€ ! Il y a donc vraiment de bonnes affaires à faire sur les citadines du groupe Volkswagen en ce moment.