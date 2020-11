"Les hybrides et électriques plébiscités sur le marché de l'occasion"

Il s'est vendu 583 207 voitures d'occasion en octobre dernier, soit 3,4 fois plus que de véhicules neufs. L’immense majorité des voitures achetées reste des moteurs diesel (57%) et essence (39%), mais le marché s’ouvre de plus en plus vers les modèles hybrides et électriques.

Selon le dernier rapport de l’organisme AAA Data, ce sont les hybrides qui ont connu en octobre la plus forte progression. Au total, 14 505 transactions ont été réalisées sur la période, soit 80 % de plus que l’an dernier. Au cumul, 94 559 voitures hybrides ont été vendues sur le marché de l’occasion sur les 10 premiers mois de l’année, soit une progression de 38,7 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sur le 100 % électrique, la tendance est également à la hausse. Avec 3 352 transactions réalisées en octobre, le segment enregistre une progression de 55 % par rapport à l’an dernier. Son taux de pénétration reste toutefois modeste puisqu’il ne représente que 0,56 % des 593 411 ventes en occasion enregistrées le mois dernier. Au cumul annuel, le nombre de voitures électriques vendues sur le marché de l’occasion atteint 23 601 unités, soit une progression de 48,2 % par rapport à 2019.

Le diesel toutjours en tête

Du côté des motorisations conventionnelles, c’est le diesel qui est en tête. Représentant 57 % des transactions avec 338 314 ventes enregistrées sur octobre, le gazole totalise 2 663 347 ventes depuis le début de l’année. En seconde position, l’essence cumule 233 368 changements de propriétaire en octobre (39 %) et 1 834 807 depuis le début de l’année.

Plus de la moitié des ventes d'occasion s'effectuent entre particuliers, contre un gros tiers pour les professionnels et 10% d'importations : le marché a donc été moins affecté par les mesures sanitaires que celui du neuf, fortement ralenti par la fermeture des concessions automobiles.