Les jours sont comptés pour la vignette verte d'assurance

Après France Assureurs, la fédération qui regroupe 247 entreprises du secteur des assurances, Bruno Le Maire a à son tour rendu publique sa volonté de supprimer la carte verte d’assurance. Ce petit bout de papier vert, apposé de façon visible sur les pare-brise et les deux-roues des Français depuis 75 ans devrait donc bientôt disparaître du paysage : « Nous travaillons, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à la suppression de cette petite vignette verte qu'il faut coller derrière son parebrise et qui témoigne que vous êtes bien assuré de façon à ce que ce soit dématérialisé », a ainsi annoncé le ministre des Finances après une réunion avec les assureurs, avant d’ajouter : « C'est un choc de simplification pour nos compatriotes et en même temps c'est un coût qui se réduit également ».

Demande de longue date des compagnies d’assurances, la suppression de la carte verte d’assurance devrait permettre d’éviter l’impression et l’envoi de plus de 50 millions de documents par an en France. Et ce, dès l’année prochaine.

Pour remplacer la vignette verte et vérifier que le véhicule est bien assuré, comme la loi l’y oblige, les forces de l’ordre pourront utiliser le Fichier des Véhicules Assurés créé en 2016. Mis à jour quasiment en temps réel, il compile les informations précises sur les contrats d’assurance de plus de 56 millions de véhicules.