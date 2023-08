Les Luxembourgeois friands de voitures neuves

À l’échelle européenne, le Luxembourg est un petit pays qui compte un peu plus de 660 000 habitants pour une surface de près de 2 600 km2. Il est donc logique que le marché automobile local affiche des chiffres modestes avec un peu plus de 42 000 exemplaires écoulés en 2022. Le marché allemand, le plus important d’Europe, est autrement supérieur avec 2,65 millions d’unités écoulées l’année dernière. En France, un peu plus de 1,5 million de voitures ont trouvé preneur.

Pourtant, ce chiffre du Grand-Duché ne reflète pas l’appétence des Luxembourgeois pour la chose automobile. En effet, dans l’Europe, mais aussi en prenant en compte le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, il apparaît que le Luxembourg est le pays dont le ratio entre le nombre de voitures neuves achetées par rapport au nombre d’habitants est le plus important.

Des chiffres inversés

Cette proportion est même deux fois supérieure à celle de la Norvège, la Belgique et l’Allemagne, soit un ratio de 6,7 % contre 3,2 % pour ces trois pays. De plus, ces chiffres prennent en compte uniquement les ventes à particulier, les mandataires et les flottes ne sont pas compris.

À noter également que la Suède, le Danemark et la Suisse sont aussi bien placés par rapport à leur nombre d’habitants. En fin de classement, se situent les pays de l’Est comme la Roumanie et la Bulgarie. Quant à la France, elle se place en dixième position entre l’Autriche et l’Italie.

Avec de tels chiffres, le Luxembourg détient le parc automobile le plus jeune d'Europe avec une moyenne de 6,7 ans en 2022. Dans l'Union, cette moyenne est de 11,8 ans alors qu'elle est encore plus élevée en France avec 12,2 ans.