Les marques automobiles les plus fiables et les pires

Rappelons tout d’abord que les automobiles commercialisées aux Etats-Unis et celles vendues en Europe ne répondent pas tout à fait aux mêmes normes. Si les modèles de luxe ne changent que très peu d’un continent à l’autre généralement, les modèles plus grand public n’ont parfois pas grand-chose à voir au niveau de leurs moteurs. Voilà pourquoi les classements du Consumer Reports, l’organisme qui étudie de près la fiabilité des autos sur le marché américain, ne peuvent pas directement se transposer chez nous. Mais ils donnent toujours un indice intéressant sur la situation générale des marques.

L’organisme vient de publier son classement 2024 des marques automobiles les plus fiables et les moins remarquables sur ce point d’après la méthodologie suivante : les membres du Consumer Reports décrivent les problèmes de fiabilité rencontrés sur leur voiture au cours des 12 derniers mois. L’étude porte sur 150 000 véhicules immatriculés entre 2013 et 2018, ce qui signifie qu’on parle ici de modèles d’occasion relativement anciens (et c’est d’autant plus intéressant).

Toujours les mêmes en haut…

Comme l’année dernière, ce sont les marques sœurs Lexus et Toyota qui dominent le classement pour cette nouvelle édition avec des notes de respectivement 75 et 72. Mazda est troisième (59) devant Acura (57), Honda (55), Buick (47), BMW (46), Subaru (46), Nissan (45), Mercedes-Benz (43), Cadillac (42), Mini (42), Lincoln (42), Volkswagen (41) et Volvo (40).

Et en bas avec quelques surprises…

Du côté des marques dont les scores sont bas, on trouve Audi (39), Hyundai (38), Chevrolet (38), Kia (38), GMC (36), Ram (35), Jeep (32), Tesla (30), Dodge (28) et Chrysler qui ferme la marche en 26ème position (27).

Si la présence de Lexus, Toyota et les autres marques japonaises en haut du classement reste « classique » dans ce genre de classement, celle de Hyundai et Kia à des positions plutôt mauvaise constitue plutôt une surprise. On note aussi le mauvais classement de Tesla, seulement devant Dodge et Chrysler qui font office de lanternes rouges cette année.