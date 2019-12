Les matchs de 2020 - Nouvelle Skoda Octavia vs Renault Talisman

Précision sur le choix de la Talisman : certes, la Peugeot 508 est la berline française la plus vendue chez nous, mais elle a un positionnement plus radical, tendance coupé quatre portes. La Renault garde un positionnement classique plus proche de la Skoda.

Design : sobres et élégantes

Dans cette catégorie, pas question de jouer les originales ! Ou alors par petites touches. La Talisman ose par exemple les crosses de LED à l'avant et des feux qui se prolongent jusqu'au logo. Mais son allure générale reste sage et statutaire, avec une malle. Le large capot qui coiffe l'ensemble calandre/phares et les épaules marquées donnent un peu de muscle et de personnalité à la berline de Renault, qui supporte bien le poids des ans (elle sera légèrement revue en 2020).

La nouvelle Octavia combine la silhouette de l'ancienne génération (on retrouve le vitrage latéral qui se termine en pointe), avec les dernières évolutions du style Skoda, comme les optiques qui s'affinent en direction du coin supérieur de la calandre. On oublie donc le curieux regard en deux parties. La poupe est plus équilibrée avec des feux horizontaux qui débordent sur la malle. Il y a peut-être quelques nervures inutiles et l'ouverture béante dans le bouclier avant est lourde visuellement.

Notre choix : Talisman, pour son look moins clinique.

Présentation intérieure : l'Octavia marque les esprits

Comme le dit la pub, les Skoda ont changé. Et avec l'Octavia, cela se voit à l'intérieur, avec une présentation soignée et moderne. L'auto casse enfin le moule de la planche de bord en T pour une présentation sous forme de couches superposées. L'écran tactile, qui fait jusqu'à 10 pouces, est ainsi placé au-dessus de l'épaisse baguette décorative et des aérateurs. L'auto peut recevoir une instrumentation numérique avec écran 10,25 pouces. Le volant à deux branches est original.

La tchèque dégage ainsi une meilleure impression de qualité que la Renault, dont la présentation a rapidement vieilli. Il y a bien un écran vertical 8,7 pouces mais il semble petit au milieu de cette console centrale très typée plastique. L'instrumentation a un écran de 7 pouces associé à des aiguilles peu flatteuses. Les éléments de plastique entre la planche de bord et le tunnel central sont mal intégrés.

Notre choix : Octavia, sans hésitation.

Habitabilité/Coffre : Skoda fidèle à ses principes

Moins grande, l'Octavia n'a pas peur de la Talisman. Skoda s'est fait spécialiste de l'accueil des passagers et des bagages. La tchèque a d'ailleurs un coffre de 600 litres. La Talisman est à 608 dm3 mais avec un espace sous le plancher. Gros avantage de la tchèque : le hayon, plus pratique.

À l’intérieur, l'Octavia annonce une garde au toit de 1 040 mm à l'avant et 970 mm à l'arrière. Pour la Talisman, c'est 902 et 854 mm. Côté espace aux coudes, on a 1 463 et 1 444 mm avant/arrière pour la Skoda, 1 512 et 1 461 mm pour la Talisman. La Skoda l'emportera ici grâce à ses nombreuses astuces typiquement Skoda qui facilitent le quotidien : parapluie et balayette à neige dans la portière conducteur, logement pour smartphone sur les côtés des sièges, entonnoir intégré au réservoir de lave-glace…

Notre choix : Octavia, plus pratique.

Choix de motorisations : service minimum chez Renault

Gros avantage de Skoda : la vaste banque d'organes du groupe Volkswagen. La nouvelle Octavia est donc déjà promise avec une très grande gamme de motorisations. En essence, il y aura le 1.0 TSI 110 ch BVM6, le 1.5 TSI 150 ch BVM6, le 2.0 TSI 190 ch 4x4 DSG7. En diesel, on retrouvera le 2.0 TDI en 116 ch et 150 ch avec BVM6 de série et DSG7 en option, puis 200 ch 4x4. L'auto proposera aussi des blocs essence à hybridation légère de 110 et 150 ch. Elle sera également disponible en hybride rechargeable de 204 ch avec batterie de 13 kWh, permettant une autonomie électrique WLTP de 55 km.

En face, la Talisman fait grise mine. Elle va à l'essentiel avec deux essences 1.3 160 ch et 1.8 225 ch et deux diesels 1.7 160 ch et 2.0 200 ch. La boîte EDC est de série, sauf sur le petit diesel (qui fait d'ailleurs 150 ch en BVM). Aucune transmission intégrale au programme, mais les efficaces quatre roues directrices.

Notre choix : Octavia, sans discussion.

Technologies : la Talisman s'alignera en 2020

La Talisman est heureusement à jour : freinage d'urgence automatique, surveillance des angles morts, aide aux créneaux, feux de route automatiques, régulateur de vitesse actif, affichage tête-haute, amortissement piloté, sélection de mode de conduite… Mais la Skoda profite de sa conception plus récente pour prendre de l'avance. La tchèque est ainsi mieux dotée pour la conduite semi-autonome avec la conduite assistée dans les embouteillages. Elle peut avoir des phares de type Matrix et agir sur la direction pour éviter une collision. La Talisman sera toutefois mise à jour bientôt avec des nouveautés inaugurées par les derniers modèles (Clio 5, Espace restylé), dont les optiques Matrix et la conduite semi-autonome de niveau 2. Elle fera donc jeu égal d'ici quelques mois, en mettant aussi à jour son multimédia.

Notre choix : avec un peu d'avance, égalité.

Nouvelle Skoda Octavia vs Renault Talisman : le premier verdict Caradisiac

Thème Avantage Design Talisman Présentation intérieure Octavia Habitabilité/Coffre Octavia Choix des moteurs Octavia Technologies Égalité LE VERDICT CARADISIAC OCTAVIA : 4 - Talisman : 2

La gagnante : Skoda Octavia

L'Octavia reste, et de loin, la plus vendue des Skoda. La marque a donc apporté un soin tout particulier à la quatrième génération, qui ose une montée en gamme en matière d'équipements et de présentation, sans oublier ses qualités d'accueil. En étant donc toujours très pragmatique et ajoutant la dose de soin et de modernité qui lui manquait, la tchèque s'impose facilement face à une Talisman qui ne démérite pas mais souffre déjà du poids des ans.