Les Mini Aceman et Aceman JCW en direct du Mondial de Paris 2024 : séduisant et sportif !

Long de 4,07 mètres, ce Mini Aceman affiche des mensurations très proches de celles du Jeep Avenger. Il dévoile une planche de bord dans la plus pure tradition Mini avec une tablette tactile centrale ronde, d’un diamètre de 240 mm fonctionnant avec l’interface Mini Operating System 9.

Côté coffre, Mini annonce 300 litres et jusqu’à 1 005 litres banquette rabattue (à la configuration 60/40). C’est franchement peu pour un SUV citadin, même si on considère qu'il est moins gros qu’un Renault Captur ou un Peugeot E-2008. Son plus proche rival le DS 3, au gabarit proche, offre 350 litres.

L’Aceman reprend à l'identique les moteurs de la dernière Mini électrique 3 portes, avec une batterie de 42,5 kWh de capacité nette pour l’entrée de gamme Aceman E de 184 chevaux, abattant le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes (V-Max de160 km/h). Son autonomie maximale se situera entre 296 et 310 km d’après le cycle d’homologation WLTP, ce qui reste quand même faible pour un véhicule à la vocation plus familiale qu’une citadine à trois portes comme la Mini. En courant continu, sa puissance de charge maximale se limitera à 75 kW.

En haut de gamme, l’Aceman SE de 218 chevaux possède des batteries de 54,2 kWh. Il abat le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et pourra filer à 170 km/h. Côté autonomie, il pourra tenir sur une seule charge entre 382 et 407 km selon l’équipement. En charge rapide, il montera à 95 kW. Le passage du 10-80%, pour cette grosse batterie comme pour la petite, se fera en moins de 30 minutes sur borne rapide.

Enfin, on découvre sur le stand de la marque également la version la plus radicale, la JCW (pour John Cooper Works) dévoilée en même temps que la Mini 3 portes JCW. Ce Aceman de compèt' se dote d'un moteur de 258 ch et 350 Nm de couple. La vitesse maxi est limitée à 200 km/h, et le chiffre 100 apparaît au compteur au bout de 6,4 secondes. Plutôt pas mal.

L'autonomie avec la "grosse" batterie de 54,2 kWh et de 355 km, ce qui est assez moyen.

Quant à la présentation, elle est spécifique, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur avec un kit carrosserie plus méchant, des jantes de 19 pouces, un gros spoiler arrière. L'habitacle se pare d'une sellerie plus enveloppante et d'une planche de bord spécifique à damier rouge et noir.

Les trains roulants sont aussi adaptés pour mieux maîtriser la puissance, car comme chacun le sait, sans maîtrise, la puissance n'est rien...

On connaît les tarifs de ce Aceman (sauf JCW 258 ch). En entrée de gamme E 184 ch, c'est à partir de 36 000 €. Attention, la "finition" JCW n'est pas la "version" JCW...