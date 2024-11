Les moteurs diesel Stellantis acceptent un carburant moins polluant... qui n'est que très peu distribué chez nous

Il se nomme diesel HVO, pour sa base d’huiles végétales hydrotraitées, mais il est plus connu sous le nom de "diesel vert", notamment pour les possesseurs de poids lourds.

Le groupe Stellantis vient d’annoncer que « toute sa gamme de véhicules particuliers et utilitaires légers (VUL) est entièrement compatible avec le carburant diesel synthétisé à partir d’huiles végétales hydrotraitées ou HVO ». Les moteurs répondants aux normes Euro 5 et Euro 6 sont compatibles de même que les suivants : 1.3 Multijet, 1.6 Multijet, 2.0 Multijet, 2.2 Multijet, Nouveau 2.2 et 3.0 V6 Multijet.

Les modèles Stellantis ne sont pas les seules à pouvoir carburer à ce "diesel vert", les BMW à partir de 2000, les Dacia et Renault Euro 6 ou encore les Toyota sont compatibles. En revanche, les Isuzu et Volvo ne peuvent l’accepter. Comment le vérifier ? C’est simple puisque votre trappe à carburant doit porter la mention « XTL » pour X-To-Liquid. Si ce n’est pas le cas, ce HVO est à proscrire (plus de détail sur Légifrance)

Ce carburant est déjà présent en Allemagne, avec un surcoût de l’ordre de 10 à 20 centimes par litre. Par ailleurs, ce HVO 100 déjà présent permettrait de réduire les émissions de CO2 de plus de 90 %.

Déjà présent pour les poids lourds

Jusqu’à cet été, ce carburant n’était réservé qu’au professionnel. Désormais, les particuliers y ont accès, mais il est encore difficile d’en dénicher. Carrefour indique la possibilité de s’en procurer à sa station d’Athis Mons. Pour autant, sa généralisation pourrait prendre du temps, selon l’engouement qu’il suscite. Si son empreinte environnementale moindre peut séduire, le surcoût à la pompe va en dissuader plus d’un.