Les nouveautés attendues au salon de Genève 2024

Nous avons été quelque peu secoués en découvrant la liste des participants du salon de Genève 2024 publiée il y a quelques semaines. Alors que le show helvétique faisait office de salon européen incontournable jusqu’à sa dernière édition de 2019, il a été copieusement boudé par les marques pour sa première édition post-covid-19 puisqu’on n’y comptera que cinq grands constructeurs automobiles au total. Mais il y aura tout de même des nouveautés très importantes pour le marché de 2024.

Renault 5 E-Tech, la révolution du losange

Tête d’affiche incontestable de l’évènement, la nouvelle Renault 5 E-Tech sera bien évidemment la star du stand de la marque au losange. La citadine électrique que Renault espère imposer sur notre marché côtoiera le récent Rafale déjà exposé au salon de Munich et à Rétromobile 2024 mais aussi le Scénic E-Tech également du voyage en Allemagne l’année dernière.

Dacia Duster, le beau SUV

Les automobilistes pas encore prêts à passer à l’électrique s’intéresseront plutôt au Dacia Duster, dont la troisième génération a impressionné par son style qui n’a plus grand-chose de low-cost. Il profite naturellement de cette nouvelle mouture pour augmenter ses prix mais on lui prédit un gros succès chez nous (et dans le reste de l’Europe).

Dacia Spring, un gros lifting pour survivre

A côté du flamboyant Duster, la nouvelle Dacia Spring restylée tâchera de redevenir incontournable parmi les modèles électriques urbains malgré la perte de son bonus écologique depuis le début de l’année 2024. Pour cela, elle mise sur un physique moins triste que précédemment et une planche de bord plus moderne, mais elle n’améliore pas ses prestations techniques.

MG3 hybride, la citadine parfaite ?

Après ses électriques à prix cassé, le constructeur chinois MG dévoilera à Genève sa toute première citadine hybride MG3. Inaugurant une nouvelle plateforme, elle s’équipera d’un groupe motopropulseur très puissant (on parle de près de 200 chevaux) tout en offrant un style assez léché. Hélas, elle pourrait coûter 20 000€ en prix de base ce qui la placera très au-dessus d’une Dacia Sandero de base et pas loin d’une Renault Clio E-Tech hybride.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

IM, une nouvelle marque électrique de MG

A côté de la MG3, le groupe chinois SAIC montrera une marque qui espère s’imposer sur le Vieux Continent après le succès de MG. IM visera un positionnement plus haut que celui de MG avec pas moins de quatre modèles dont la L7, une grosse berline au design épuré mais un peu anonyme. Bonne chance à eux pour convaincre face aux autres marques « premium » chinoises déjà très nombreuses sur le marché.

BYD Seal U

Alors que BYD espère augmenter sensiblement ses volumes de ventes en Europe et marcher ainsi sur les pas de MG, le constructeur exposera son SUV familial Seal U qui ne nous a pas spécialement convaincu lors de notre premier essai malgré son design assez doux au regard.

Les marques de luxe de BYD

BYD montrera aussi deux autos de sa marque Denza à la vocation plus luxueuse (les Denza N7 et D9), ainsi que le gros SUV Yangwang U8 équipé de quatre moteurs électriques et d’un moteur thermique jouant les générateurs. Autant de modèles qui ne nous paraissent pas vraiment calibrés pour cartonner en Europe.

Lucid Gravity, un sauveur ?

Annoncée comme une vraie « tueuse de Tesla » mais actuellement en grande difficulté financière, la marque américaine Lucid sera à Genève avec son second modèle. Après la grosse berline Air, le constructeur montrera le SUV Gravity. Si ce dernier ne permet pas à Lucid d’augmenter sensiblement ses volumes de ventes dans le monde, la faillite risque de vite arriver.