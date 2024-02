BYD au salon de Genève 2024 : pas d'Atto2 mais de grosses voitures électriques

Alors qu’on se demande toujours si BYD pourra égaler le succès de MG sur le marché européen (et comment), le constructeur chinois vient de dévoiler son programme pour le prochain salon de Genève 2024. Le nouveau petit crossover Atto2, qui se prépare à sa commercialisation en Chine, ne sera pas du voyage.

Mais les visiteurs du salon pourront observer en première européenne les traits du Tang restylé, un gros SUV électrique dont la précédente mouture était affichée à 70 800€ tout de même. Outre les modèles déjà disponibles chez nous de sa gamme, BYD amènera également des véhicules de ses nouvelles marques Denza et Yangwang.

Un 4x4 équipé de quatre moteurs électriques

Outre l’énorme monospace Denza D9 déjà vu au salon de Munich 2023, on pourra voir le SUV Denza N7 qui prend la forme d’un « crossover coupé » d’une longueur de 4,86 mètres, déjà commercialisé en Chine depuis l’année dernière. Le Yangwang U8, enfin, est un gros 4x4 hybride rechargeable équipé de quatre moteurs électriques et d’un quatre cylindres essence servant de prolongateur d’autonomie. Son design s’inspire du Land Rover Defender et il peut actionner ses roues de manière totalement indépendante en réalisant le fameux « tank turn » des Mercedes EQG et autres pick-up Rivian électriques.

Ces gros modèles électriques et hybrides rechargeables doivent arriver en Europe d’ici l’année prochaine mais leur potentiel de vente paraît très faible sur le papier chez nous. Comme tous les grands modèles chinois qui espèrent couvrir le segment haut de gamme et envahir le Vieux Continent, notamment chez Nio ou Zeekr…