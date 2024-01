Voici le BYD Atto2, un nouveau petit SUV électrique chinois

Chez nous, Byd propose déjà une compacte électrique (la Dolphin) et un SUV familial compact (l’Atto3) en plus de ses grands modèles (Seal, Seal U, Han et Tang). Mais sa gamme va s’agrandir par le bas avec l’arrivée prochaine d’un nouveau SUV citadin, dont vous pouvez déjà observer le style grâce à des images en provenance du ministère chinois de l’industrie et de l’information.

L’Atto2 mesure très exactement 4,31 mètres de long ce qui le place dans la fourchette haute des modèles de la catégorie des Peugeot E-2008, Jeep Avenger, Smart #1, Opel Mokka Electric et autres futurs Citroën ë-C3 X. Son style évoque la berline Han au niveau de la face avant et sa silhouette reste proche de celle de son grand frère l’Atto3.

Des petites batteries

En Chine, cet Atto2 laissera le choix entre deux tailles de batteries : 32 kWh en entrée de gamme et 45,1 kWh en haut de gamme, deux capacités assez faibles même en comparaison des citadines électriques actuelles (une Peugeot E-208 monte jusqu’à 51 kWh et la Citroën ë-C3 se contente de 44 kWh). Cela correspondra inévitablement à des autonomies assez faibles, probablement sous les 400 kilomètres. Sans doute pas idéal pour un SUV, même petit, dont la vocation est avant tout familiale. Reste évidemment à connaître le prix qui représente le facteur d’achat principal de modèles chinois stars comme la MG4.