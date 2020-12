Les nouveaux manuels Haynes deviennent exclusivement numériques

Certains ne jurent que par la Revue Technique Automobile ou Chilton mais la plus célèbre collection de manuels permettant de connaître sur les bouts des doigts votre véhicule afin de le réparer vous-même, avec des instructions pas à pas illustrées par des photos et des diagrammes, est sans aucun doute celle publiée par le britannique Haynes, couvrant près de 300 modèles de voitures et imprimée dans 15 langues. Cela permet aussi de garder une sorte de souvenir longtemps après avoir vendu la voiture. J'ai ainsi moi-même toujours ceux des Volkswagen Golf 1 et 2, Mazda MX-5 NA, BMW Série 3 E36 et Mercedes W123 que je garde toujours amoureusement des années voire des décennies après les avoir revendues, certains étant tâchés d'huile, de larme et de sang.

Cependant, 55 ans après la sortie du tout premier manuel, dédié à l'Austin-Healey Sprite, les éditions Haynes, rachetées en février dernier par le français Infopro Digital dans le giron duquel se trouve déjà, depuis 2002, son concurrent E.T.A.I. qui produit les fameuses RTA. La spécialité du groupe est de « fournir des solutions pour l'industrie de l'après-vente automobile afin d'optimiser et de numériser ses fonctions et ses processus industriels » et c'est exactement ce que le compte Twitter de Haynes vient d'annoncer.

It’s not the end of the road for Haynes – we are embarking on an exciting new journey!



Contrary to reports, Haynes is not stopping printing Manuals. Whilst we will no longer publish new print Workshop Manuals, we will continue to print and publish our huge back catalogue. [1/3] — Haynes Manuals (@HaynesManuals) December 3, 2020

Embracing John Haynes’ philosophy, we are currently in the process of creating a new automotive maintenance and repair product that covers around 95% of car makes and models – an increase of around 40% over our current Workshop Manual coverage. [2/3] — Haynes Manuals (@HaynesManuals) December 3, 2020

This will provide you, our loyal enthusiasts, with a greater choice than ever before and we will reveal more in due course. Far from being the end of the road, we are ensuring that Haynes will continue well into the 21st century. [3/3] — Haynes Manuals (@HaynesManuals) December 3, 2020

Haynes entame donc une transition vers la numérisation de ses manuels, suivant ainsi la tendance générale, les constructeurs eux-mêmes fournissant bien souvent ainsi les épais modes d'emploi de leur système multimédia dernier cri, ce qui permet de faire des recherches par mot-clé sans passer par un glossaire interminable.

Est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Chercher fiévreusement une valeur de couple quelconque, avec les mains noircies sous une voiture mise sur chandelles dans la pénombre d'un garage sans alimentation électrique, sur une tablette ou un smartphone plutôt que de feuilleter une revue pourrait avoir des conséquences un peu plus fâcheuses pour la pérennité des accessoires électroniques cités. Mais cela ouvre de nombreuses nouvelles possibilités comme des images de grande résolution, des animations ou des vidéos.

Toutefois, Haynes le précise bien : seuls les manuels des nouveaux modèles de voiture seront concernés par cette numérisation et la maison d'édition continuera de produire ceux des anciennes. Et cela fait encore plus sens, une copie physique de l'exemplaire de, par exemple, la Peugeot 205 GTI semblant plus s'imposer que celui de la e-208. Mais on changera peut-être d'avis dans quelques années quand ces dernières seront devenues des occasions parfaites pour des jeunes permis, qui sait ?