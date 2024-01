Les nouvelles Skoda Kamiq et Scala restylées (2024) jouent les petits prix

Dans la gamme de Skoda, le SUV citadin Kamiq et la compacte Scala viennent de passer par la case « restylage de mi-carrière ». Le premier s’inscrit dans la catégorie dominée par les Peugeot 2008, Renault Captur, Volkswagen T-Cross et autres Citroën C3 Aircross, alors que la seconde concurrence les Peugeot 308, Renault Mégane, Ford Focus et autres Volkswagen Golf avec un positionnement légèrement moins haut de gamme.

Dans les deux cas, le prix de base se veut légèrement plus doux que chez la concurrence : le Kamiq restylé démarre à 23 900€ dans sa finition Active avec le bloc TSI de 95 chevaux à boîte manuelle cinq vitesses. A titre de comparaison, un Peugeot 2008 débute à 26 500€ avec le bloc Puretech de 100 chevaux à boîte six vitesses et le Renault Captur coûte 25 800€ en finition Evolution avec le bloc essence de 100 chevaux compatible GPL. A ce prix l’auto dispose d’une climatisation manuelle mais pas automatique, d’un combiné d’instrumentation numérique ou d’un écran tactile de 8,25 pouces mais pas de la compatibilité Apple Carplay et Android Auto. L’addition de base grimpe à 26 740€ en finition Selection (climatisation automatique bi-zone, accès sans clé, connectivité smartphone totale, rétroviseurs rabattables électriquement…) et à 32 900€ avec la finition Monte Carlo haut de gamme. Comptez 36 060€ pour cette finition Monte Carlo avec le bloc TSI de 150 chevaux à boîte automatique.

La Scala à partir de 24 530€

Basée sur une plateforme de citadine mais rallongée au maximum pour en faire une compacte, la Scala restylée démarre elle à 24 530€ en finition Active avec ce même moteur TSI de 95 chevaux à boîte manuelle cinq vitesses. Sa dotation de série est quasiment identique à celle du Kamiq en finition Active, avec là aussi la lacune de la connectivité Apple Carplay & Android Auto uniquement disponible dès le second niveau Selection (à partir de 27 200€). En finition Monte Carlo, l’addition grimpe à 36 950€ avec le moteur TSI 150 à boîte automatique. A titre de comparaison, une Peugeot 308 d’entrée de gamme (Active Pack moteur Puretech 130) démarre à 29 420€.

Rappelons par ailleurs que ces modèles sont fréquemment sujets aux remises, notamment sur les exemplaires disponibles en stock.