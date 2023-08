Skoda Kamiq et Scala (2023) : case restylage

Les Skoda Kamiq et Scala sont apparus en 2019, c’est donc assez logique que ces deux modèles soient remaniés en même temps. Seulement, un œil exercé sera nécessaire pour différencier ces nouvelles venues dans la rue.

En effet, calandre, optiques et boucliers avant et arrière sont redessinés, tout en subtilité. Les phares avant reçoivent pour la première fois la technologie Matrix LED, en option.

Sous le capot, l’offre de moteurs reste identique avec le 1.0 TSI de 95 ch, une variante de 115 ch, disponible en boîte automatique DSG7, et le 1.5 TSI de 150 ch.

En revanche, Skoda a revu ses gammes. Ainsi, les deux modèles remplacent les niveaux actuels (Active, Ambition et Monte Carlo) par les finitions Essence, Selection et Monte Carlo. L’écran tactile de 8 pouces fait désormais partie de l’équipement de série, dès le niveau de base.

Les intérieurs reçoivent de nouveaux matériaux pour les selleries et les panneaux de porte qui comprennent des matériaux recyclés ainsi que du chanvre et du kénaf. À noter également que les commandes de la climatisation automatique ont été revues pour être plus intuitives.

Aspects pratiques plus soignés

Skoda se différencie toujours par les aspects pratiques « Simply Clever ». Il est désormais possible d’ouvrir le hayon électrique en passant le pied sous le bouclier, des pochettes de rangement pour smartphone intègrent le dos des sièges avant et deux packs Simply Clever (filets et crochets d’attache, prise 12V, compartiment amovible entre les sièges arrière…) sont disponibles pour agrémenter le quotidien.

Le duo sera commercialisé à partir de novembre prochain pour des livraisons prévues en janvier 2024.