Les occasions du salon de Lyon : que vérifier avant d'acheter ?

Dans Salons / Salon de Lyon

Manuel Cailliot

Acheter une voiture est toujours un moment un peu stressant. Plus encore quand c'est une occasion, et qu'on craint de se voir avoir. Au salon de Lyon, ce sont plus de 200 modèles de seconde qui sont disponibles à la vente. Et autant de raison de craquer. Mais avant de signer, il faut vérifier certains points basiques. Caradisiac vous résume le B.A.-BA de l'achat réussi.

Au salon de Lyon cette année, un hall dédié de 7 000 m2 abrite plus de 200 modèles à la vente. Des citadines, compactes, SUV, familiales, toutes les gammes sont disponibles. De même, on trouve des françaises, des italiennes, allemandes, japonaises, aussi bien que de sages berlines mais aussi des sportives.

Mais si l'on veut éviter les soucis les plus basiques, il y a un minimum de vérifications à faire avant de signer le chèque. A l'extérieur, à l'intérieur, lors de l'essai et au niveau des papiers.

En voici le résumé en vidéo.

Toutes ces vérifications ne sont pas toujours possibles lors de l'essai, mais il faut en tout cas passer un minimum de temps autour de la voiture, et à l'intérieur. De même, il faut obligatoirement aller rouler avec l'auto, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier. Quelqu'un qui refuserait un essai dynamique serait suspect. Cela peut cacher quelque chose.

Et si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, essayez de faire appel à un ami ou une connaissance, pour vous accompagner lors de l'essai. Car une fois que le chèque est signé, difficile de se retourner contre le vendeur pour les éventuels défauts qui étaient visibles. Seuls les vices cachés pourraient donner lieu à une procédure.

