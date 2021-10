Les patrons de Volkswagen et Tesla à nouveau réunis

Ces deux là ne se quittent décidément plus ! Déjà réunis l'année dernière sur invitation de Volkswagen pour venir essayer l'ID.3, Herbert Diess, PDG de Volkswagen Group et Elon Musk, PDG de Tesla, ont partagé un nouveau moment à deux, mais dans un cadre cette fois-ci bien particulier. Herbert Diess avait en effet convié la semaine dernière quelque 200 cadres dirigeants du groupe allemand pour une conférence un peu spéciale sur l'avenir et la transition écologique.

Et pour motiver ses troupes, Herbert Diess a choisi Elon Musk. Depuis son arrivée à la tête du géant de Wolfsburg, Diess se heurte en effet à un groupe très traditionaliste au fonctionnement plutôt rigide, qui n'aime pas forcément les chamboulements rapides et les prises de décision radicales. Pourtant, Volkswagen doit faire face comme ses rivaux à la révolution que vit aujourd'hui l'automobile et le monde des transports au sens large.

Et c'est justement le sens de l'audace et de la flexibilité d'Elon Musk qui ont été réquisitionnés pour cette conférence, durant laquelle Herbert Diess a pris appui sur son homologue américain pour tenter de convaincre ses dirigeants et managers qu'il fallait enfin plus de souplesse chez VW et une prise de conscience de la transition électrique.

"Elon Musk nous a rejoints par surprise pour une petite visioconférence... un des exemples de la rapidité de Tesla : ils gèrent bien la crise des semi-conducteurs. La raison : ils développent leur propre logiciel. En seulement 2 à 3 semaines, ils avaient un nouveau logiciel qui leur permettait d'utiliser des puces différentes. Impressionnant", a notamment commenté Herbert Diess sur son compte Linkedin.