Les petits cadeaux de DS pour pousser à l'achat de la DS 3 E-Tense électrique

Proposé à partir de 41 700€ en finition Bastille, le DS 3 E-Tense se retrouve en concurrence avec d’autres modèles à la motorisation identique chez Stellantis comme le Jeep Avenger ou le tout nouveau Fiat 600. Récemment passé par la case restylage de mi-carrière, ce DS 3 (qu’il ne faut plus appeler « Crossback ») bénéficie d’un petit coup de pouce de la part du constructeur pour l’été.

Afin de pousser les prospects à craquer pour la déclinaison électrique du crossover urbain, DS fait en effet trois cadeaux aux acquéreurs séduits avant le 31 août prochain d’après le communiqué de presse de la marque (et même jusqu’au 30 septembre d’après le site officiel) : une borne de recharge eProWallBox et son installation (dans la limite de 1200 euros), un cours d’éco-conduite et le prêt d’un autre modèle de la gamme DS Automobiles durant une semaine, une mesure idéale pour ceux qui veulent tout de même partir en vacances avec une voiture thermique.

Trois cadeaux cumulables

Concernant cette mesure du prêt, le communiqué précise : « les propriétaires de Nouvelle DS 3 E-TENSE pourront découvrir à leur convenance l’un des autres modèles de la gamme composée de DS 4, la berline compacte, de Nouvelle DS 7, proposée en quatre roues motrices jusqu’à 360 chevaux, et de DS 9, la grande berline routière au confort première classe ». A noter que ces trois cadeaux sont « cumulables ».