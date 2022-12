L’écurie Alpine F1 vient de modifier son duo de pilotes pour la saison 2023. Alors que Fernando Alonso a claqué la porte pour aller chez Aston Martin et alors que le jeune prodige australien Oscar Piastri a préféré partir chez McLaren, l’écurie française a décidé de recruter Pierre Gasly aux côtés d’Esteban Ocon. Un équipage 100% français qui défendra les couleurs de la nouvelle division sportive de Renault, donc, même si les deux pilotes ne sont pas connus pour être les meilleurs amis du monde.

Les pilotes d'Alpine F1 s'amusent en A110 électrique

Et l’écurie veut prouver la bonne entente entre Pierre Gasly et Esteban Ocon avec une nouvelle vidéo promotionnelle, tournée entre la Normandie et l’usine d’Enstone au Royaume-Uni. On y voit Pierre Gasly prendre le volant d’une Alpine A110 Eternité, ce prototype de développement 100% électrique préparant l’arrivée de la future sportive électrique de la marque. Il roule dans le tunnel sous la Manche avec l’auto sans prendre le train et retrouve Esteban Ocon de l’autre côté de la frontière, lui aussi en A110.

Que des modèles électriques chez Alpine

Dès l’année 2024, Alpine lancera son tout premier modèle électrique. Il prendra la forme d’une compacte reprenanrt la plateforme de la Renault R5. En 2025, Alpine ajoutera au catalogue un SUV et en 2026, ce sera au tour de la remplaçante de l’A110 d’arriver. Rappelons que l’A110 thermique actuelle devrait rester au catalogue jusqu’en 2024.