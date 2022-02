Quelques jours après avoir dévoilé le bilan financier du groupe, Luca de Meo, était de nouveau sur le pont ce lundi soir pour la présentation de la vitrine sportive et technologique du groupe Renault : la nouvelle Formule 1 du team Alpine.

Alpine présente sa Formule 1 version 2022

Outre le PDG du groupe, était également présent celui d’Alpine, Laurent Rossi, ainsi que le nouveau directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, et les deux pilotes du bolide : Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Principale curiosité de la présentation, la présence d’une touche de rose sur la livrée 2022 est due à l’arrivée comme sponsor titre de l’écurie de BWT. Si le bleu, couleur historique d’Alpine, domine encore la livrée classique, il laissera la place au rose intégral pour les deux premiers grand-prix de l’année. Une concession au nouveau sponsor que l’on espère (très) ponctuelle.

Conçue par Pat Fry, l’Alpine A522 reste propulsée par un moteur Renault avec turbo et compresseur séparés, qui devra, cette année, permettre à l’équipe de rivaliser avec les meilleures équipes du plateau.

Largement restructurée cette année, l'écurie Alpine est le fleuron du groupe Renault, celle par qui la marque au losange entend briller sur tous les circuits. Une stratégie destinée à faire briller la marque la plus sportive du groupe Renault tout en pérennisant la présence de Renault dans un championnat du monde de Formule 1 auquel la marque française est très attachée, comme le confirmait en 2020 le PDG du groupe, Luca de Meo : "Le nom restera sur la voiture mais comme motoriste, donc il sera visible. Nous utiliserons la F1 comme plateforme pour vendre une marque que nous voulons développer dans le groupe. Même si Renault est une marque magnifique, Alpine s'intègre encore mieux au monde de la F1. "

Le mot de Laurent Rossi, PDG d’Alpine :

« C’est avec un immense plaisir que nous présentons aujourd’hui notre A522 marquant le nouveau chapitre de l’aventure d’Alpine en Formule 1. Nous sommes de fiers compétiteurs et nous avons mis toute l’essence, l’héritage et la passion d’Alpine dans cette nouvelle génération. Nous avons un plan clair et une vision en place chez Alpine et nous pouvons compter parmi les meilleures personnes de notre domaine pour aller de l’avant et assouvir nos ambitions. Notre équipe est désormais solide et, nous l’espérons, à l’épreuve du temps. Notre duo de pilotes est la recette parfaite pour nous aider à obtenir les résultats que nous visons en piste. En 2022, nous voulons montrer des progrès constants avec des développements complets sur tous les sites pour nous assurer de devenir de futurs prétendants au titre. Nous allons dans la bonne direction et nous voulons poursuivre notre ascension vers les sommets. »