Le groupe Renault dépasse ses objectifs financiers en 2021

Publiés ce matin, les résultats financiers de Renault Group ont de quoi donner le sourire. Avec une marge opérationnelle en 2021 de 3,6 %, l’objectif Renaulution de marge opérationnelle supérieure à 3 % est même atteint avec deux ans d’avance. Il en va de même pour le plan d’économie de dépenses des coûts fixes de 2 milliards €, qui est quant à lui réalisé avec une année d’avance.

Un rapide coup d’œil au chiffre d’affaires du Groupe, à 46,2 Mds €, en progression de 6,3 % par rapport à 2020, et au résultat net de 967 millions €, permet de confirmer la bonne santé financière du Renault Group en 2021 et de consolider les projets d’avenir.

En 2022, dans un marché encore impacté par la crise des semi-conducteurs (perte totale estimée à 300 000 véhicules sur la production 2022), le groupe Renault compte ainsi consolider son mix de produits avec le lancement des Renault Megane E-Tech et Austral, et de la Dacia Jogger.

À plus long terme, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde en 2050 en réduisant ses émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule : matières et composants achetés, sites de production, émissions des véhicules sur les routes, seconde vie mais aussi recyclage. Au cours de la dernière décennie, Renault Group et l’Alliance ont ainsi déjà investi plus de 10 milliards d’euros dans l’électrification. Ce mouvement s’accélère : l’Alliance investira 23 milliards d’euros ces cinq prochaines années. Grâce aux 5 plateformes électriques communes couvrant l’essentiel des segments, la marque Renault ambitionne de devenir 100 % électrique en 2030 pour les véhicules particuliers en Europe.

Renault Group a également lancé il y a plus d’un an le projet ReFactory, pour transformer le site de Flins (Yvelines, France) en première usine européenne dédiée à l'économie circulaire de la mobilité et qui s’appuie sur 4 pôles : RE-TROFIT avec la « Factory VO » (Véhicules d’Occasion), première usine spécialisée dans le reconditionnement de véhicules d’occasion à l'échelle industrielle, RE-ENERGY contribuant au développement des applications autour de la 2nd vie des batteries et des nouvelles énergies, RE-CYCLE rassemblant les activités de recyclage, de réemploi de pièces et de matières, et RE-START, projet de centre d’innovation et de formation, regroupant 3 entités : un centre d’innovation au service de l’industrie 4.0, un campus de formation et un incubateur dédié à la recherche et à l’innovation en économie circulaire.

Un site qui vise à rénover 45 000 véhicules par an à l’horizon 2023 et réparer 20 000 batteries par an d’ici 2030, avec 3 000 emplois sur site en 2030.

De belles perspectives d’avenir pour Renault Group.

"Renault Group a largement dépassé ses objectifs financiers 2021 malgré l’impact des pénuries de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières. Cela reflète le rythme soutenu auquel avance la transformation en profondeur du Groupe, initiée dans le cadre de Renaulution. Grâce à l’engagement constant des équipes et en capitalisant sur l’Alliance, nous accélérons le déploiement de nos ambitions stratégiques, afin de positionner le Groupe comme un acteur de référence compétitif, tech et responsable" a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group sur les résultats financiers du groupe en 2021.

"Avec ces résultats 2021, Renault Group franchit une étape décisive de son redressement. Cette performance est liée aux premiers succès de la stratégie du Groupe, favorisant la valeur au volume, et à sa stricte discipline financière. Cela nous a permis d’atteindre de façon pérenne et avec un ou deux ans d’avance, certains objectifs de Renaulution. Le Groupe accélère encore la mise en œuvre de ses projets stratégiques avec comme seul objectif la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenante", a pour sa part déclaré Clotilde Delbos, Directeur financier de Renault Group.