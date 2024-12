Les pneus neige "liquides", l'innovation qui n'a convaincu personne

Nous revoilà dans la période où il vaut mieux installer des pneus hiver sur sa voiture pour ceux qui vivent dans des régions froides (surtout que l’équipement spécial des roues est tout simplement devenu obligatoire en France dans les zones montagneuses). Pneus hiver, chaînes ou chaussettes, ces équipements compliquent inévitablement un peu la vie d’automobiliste quand il faut les passer ou les faire poser.

Voilà justement l’idée du Liquid Tyre Chain introduit par Chevrolet sur les modèles de sa gamme en 1969, évoqué récemment dans un article de Stéphane Schlesinger : éviter au conducteur un passage par son garage ou une fastidieuse installation de chaînes sur la route en bordure d’un col de montagne. Moyennant 22 dollars de l’époque, les clients américains de la marque pouvaient ajouter cet équipement qui utilisait un petit réservoir d’un liquide spécial pour asperger les roues arrière, permettant théoriquement d’augmenter leur adhérence sur la neige. Une solution magique ou presque !

Ça n’a jamais marché

Ça, c’est évidemment pour la théorie. Aux Etats-Unis cette année-là, seulement 2 600 clients ont opté pour cet équipement qui imposait de recharger régulièrement le réservoir situé au-dessus des arches de roue arrière. Outre des questions sur l’impact écologique d’un tel liquide (dont on s’embarrassait probablement moins à l’époque), l’efficacité réelle du système posait question. Surtout qu’il n’aspergeait pas les roues avant !

Résultat, Chevrolet a abandonné l’option sur ses véhicules dès 1970 et on n’en a plus jamais entendu parler. En revanche, des systèmes similaires, notamment avec des sprays à ajouter soi-même sur le pneu, existent encore aujourd’hui. Fabriqués en général à base de résine de pin, ils ne présentent heureusement pas de danger pour l’environnement. Concernant leur efficacité en revanche, c’est une autre question.

