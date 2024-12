Les produits indispensables pour passer un hiver sans encombre

Quelle conduite adopter sur la neige ?

Pour beaucoup de Français, conduire sur la neige n’est pas chose commune. Cette situation peut engendrer du stress pourtant, il faut être le plus détendu possible afin de réagir rapidement, mais en douceur.

Il y a tout d’abord le regard. Regarder le plus loin possible permet d’anticiper au mieux. Cela permettra d’être plus doux avec les commandes. Un coup de volant un peu brusque saturera le train avant de votre auto et engendrera du sous-virage. Dans ce cas, la voiture part tout droit, même si vous braquez.

Ce qui est conseillé avec la direction, l’est tout autant avec le frein. Une pression trop forte et brusque engendrera le blocage des roues, malgré l’ABS, avec une perte totale du pouvoir directionnel. Gardez en tête qu’il faut multiplier les distances de freinage par deux sur la neige.