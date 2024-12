Les professionnels de l’occasion grappillent de plus en plus de parts de marché

Au moment d’acheter une voiture d’occasion, tout le monde se pose la même question : faut-il mieux s’orienter vers une auto vendue par un particulier, supposément moins chère, ou faire confiance à un professionnel ayant pignon sur rue, gage, pour certains d’un plus grand sérieux ? Si les premiers l’emportent toujours largement, les seconds parviennent, petit à petit, à séduire une part de plus en plus importante de clients.

C’est ce qui ressort des données fournies par AAA Data concernant le marché de l’occasion tricolore en novembre 2024 et depuis le début de l’année. Si l’on oppose les deux types de vendeurs, le verdict est sans appel. Avec 65,5 % des transactions le mois dernier et 64 % sur les 11 premiers mois de l’année, les particuliers l’emportent très largement.

Qui va lentement, va sûrement ?

Mais si l’on regarde les données en volume, le tableau est un peu moins noir pour les pros. En effet, le nombre de transactions qu’ils ont effectué le mois dernier était de 149 148, soit une baisse de "seulement’’ 0,3 % par rapport à la même période de 2023. Pour les particuliers, la chute a été beaucoup plus sévère, avec 283 380 opérations, soit -2,7 %.

Les conclusions sont les mêmes si l’on regarde le marché depuis le 1er janvier dernier. Si les particuliers ont écoulé 1,6 % de véhicules de plus que sur les 11 premiers mois de 2023 (3 154 354 transactions), les professionnels ont progressé beaucoup plus fortement, avec + 7,2 % (1 772 351 ventes).

Des mouvements qui peuvent s’expliquer par la relative modération tarifaire dont font preuve nombre de pros depuis plusieurs mois. On peut imaginer que leur atout naturel, à savoir des autos révisées de fond en comble et garanties (la loi leur impose désormais une couverture minimale de 12 mois), rassure de plus en plus lorsqu’il s’agit d’acquérir un véhicule de plus en plus sophistiqué.

Crédit photo : harry_nl