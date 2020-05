Les Série 5 restylée et Série 6 GT facelift montrées camouflées par BMW

Plus que cinq jours avant la présentation en bonne et due forme de deux modèles BMW. Le constructeur allemand intronisera en effet dans moins d'une semaine la Série 5 facelift et la Série 6 Gran Turismo restylée empruntant la partie technique de la grande berline d'outre-Rhin.

Conformément à l'exercice du teasing, les deux véhicules sont montrés avec des éléments masqués. Les zones retenues pour cacher le design définitif du duo révèlent là où se situeront les évolutions à l'extérieur. Un éclairage revisité, des boucliers modernisés et un look plus dynamique sont attendus de ce côté-là. Les innovations réservées aux occupants dans l'habitacle sont encore mystérieuses. Le restylage apportera sans doute des finitions et des teintes inédites pour la sellerie et les inserts.

D'après les bruits de couloir, les versions 40i recevront un moteur retravaillé semblable à celui de la M340i. Plus de puissance et un couple en hausse sont donc attendus. Rendez-vous le 27 mai pour découvrir tous les secrets de ces modèles.