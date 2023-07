Les Skoda Scala et Kamiq restylés se montrent en dessins

Les nouveautés vont pleuvoir chez Skoda où les remplaçants de la familiale Superb et du gros SUV Kodiaq sont attendus pour la rentrée prochaine. Avant cela, le constructeur tchèque dévoilera le 1er août prochain les versions restylées de son Kamiq et de la Scala. Lancés tous deux en 2019, le petit crossover urbain et la compacte reçoivent le traditionnel ravalement de façade de mi-carrière.

Pour l’instant, Skoda ne montre ces deux modèles restylés qu’en dessins. Ils permettent déjà de constater des évolutions assez profondes dans leur face avant, surtout dans le cas du Kamiq qui change de regard et de boucliers. Le constructeur dévoile aussi le nouveau système d’éclairage matriciel qui sera proposé en option sur les deux autos, permettant de répliquer à la concurrence chez qui cette technologie fait son chemin sur de plus en plus de versions haut de gamme.

Toujours pas de versions hybrides

Les Kamiq et Scala restylées continueront de faire l’impasse sur les déclinaisons hybrides, le groupe Volkswagen ayant décidé de ne pas électrifier ces modèles par souci d’économies (en se concentrant sur d’autres véhicules). Leur gamme se composera donc de versions thermiques uniquement.