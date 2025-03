Dix ans avant le passage au tout électrique pour la vente de voitures neuves, on s’agite du côté de Bruxelles. Le 5 mars dernier, Stéphane Séjourné (vice-président de la commission européenne) en visite à l’usine Renault de Douai où se fabrique la Renault 5, a indiqué avoir proposé à la commission d’avancer à cette année la « clause de revoyure » qui était prévue initialement pour 2035.

L’avancement de cette « clause de revoyure » permettrait de prendre des dispositions dès 2026. Est-ce pour atténuer l’obligation de vente de véhicules 100 % électriques dès 2035 ? Ce n’est pas certain et pour le moment on ne sait rien de ce qu’il sortira des discussions de la commission européenne. On sait juste que sera évoquée la question des e-fuel (carburant de synthèse), des carburants encore très onéreux et dont la production est très gourmande en énergie renouvelable.

Les très petits constructeurs peuvent éviter le tout électrique

Quoi qu’il en soit, sans attendre ce que décidera la commission européenne, les constructeurs de voitures sportives mènent une politique assumée de passage à l’électrique. Il est bon de savoir que les petits constructeurs produisant moins de 1 000 voitures par an ne sont pas concernés par cette mesure, tandis que les producteurs de voitures de luxe de 1 000 à 10 000 exemplaires par an, auront droit de vendre des thermiques jusqu’en 2036.

Porsche en précurseur

Sans plus attendre, la marque Porsche s’est empressée de produire ses premières automobiles électriques dès 2019, avec la famille Porsche Taycan : berline en 2019, Cross Tursmo en 2021 et Sport Turismo en 2022. Le constructeur de Zuffenhausen a depuis lancé le Porsche Macan Electric et prévoit de dévoiler prochainement trois nouvelles voitures électriques qui seront les nouvelles générations de Porsche 718 Boxster, Porsche 718 Cayman (photo) et Porsche Cayenne.

Des ventes électriques en deçà des attentes

Comme les constructeurs généralistes, les marques sportives comme Porsche sont un peu dans l’expectative, car les voitures électriques et cela malgré l’échéance de 2035 qui se rapproche ont du mal à trouver preneur. La faute aux contraintes liées à ce genre d’auto, les tarifs pratiqués mais aussi le fait, pour les marques sportives, qu’une voiture électrique même dotée de performances élevées et d’un artifice sonore lui permettant de passer pour une voiture thermique ne fait pas toujours rêver. Malheureusement pour eux, les modèles sportifs thermiques sont durement frappés par le malus et que pour l’éviter tout en conservant des performances élevées, la seule solution étant finalement l’architecture 100 % électrique à un ou plusieurs électromoteurs. Mais face à des niveaux de vente qui déçoivent, de nombreux constructeurs prévoient de développer des motorisations hybrides en attendant. C’est le cas de Porsche dont la Porsche 911 Carrera GTS qui a bénéficié lors du restylage de la génération 992, de l’apport d’un système T-Hybrid constitué de deux moteurs électriques (un dans la boîte PDK, l’autre intégré au turbo) et d’une batterie 400 volts le tout associé à un flat-six inédit de 3,6 litres de cylindrée.

Les motorisations hybrides sont à la mode

La marque anglaise Aston Martin ne se presse pas et compte aussi sur la possibilité d’intégrer des motorisations hybrides, qui proviennent de chez Mercedes-AMG, pour retarder l’échéance 100 % électrique le plus longtemps possible. Alors que le constructeur avait présenté en 2019 une Aston Martin Rapide-E dont la commercialisation s’est perdue dans les limbes, qu’il annonçait une première voiture électrique en 2025, puis 2026, c’est aux dernières nouvelles pour encore plus tard.

Ferrari veut de l’électrique mais…

Quant à Ferrari, l’électrique c’est pour dans peu de temps puisque la marque italienne va lancer cette année sa première électrique ornée du Cheval cabré. Il s’agit d’un SUV qui est encore au stade d’un prototype, il est plus compact que le Purosangue, comme le montre notre photo-scoop. Cependant, il restera encore au catalogue et pendant de longues années des bolides frappés du cheval cabré qui disposeront de motorisations thermiques plus ou moins électrifiées. Enfin, face à la position prudente des marques qui ne veulent pas perdre de ventes, d’autres se lancent sans aucun état d’âme dans la grande aventure du 100 % électrique, c’est le cas d’Alpine qui vient de lancer son Alpine A290 et prépare activement son SUV Alpine A390. C’est aussi le cas de Jaguar qui va dévoiler sa berline GT inspirée du concept-car Type 00 (photo ci-dessous) au cours de l’été et prépare un autre modèle pour 2026, ce pourrait être un SUV.