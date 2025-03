Abarth

La nouvelle Abarth 600e vient d’être lancée et cette petite auto délurée existe en deux versions : la 600e Turismo de 240 ch et la Pack Scorpionissima de 280 ch. La première version est disponible au tarif de 44 900 €.

Alfa Romeo

Pour Alfa Romeo, l’appartenance à la galaxie Stellantis permet de se servir du moteur électrique de 240 ch qui peut être poussé à 280 ch pour en équiper des modèles citadins. Pour le moment c’est le SUV citadin Alfa Romeo Junior dans sa version Elettrica Veloce qui en bénéficie. Mais d’autres modèles électriques performants marqués du trèfle pourraient arriver. Ainsi, Alfa Romeo compte relancer l’Alfa Romeo GTV, sous la forme d’un grand coupé à quatre portes qui utilisera des motorisations électriques. Espérons que celles-ci soient assez puissantes pour donner des ailes à cette GTV qui pourrait arriver en 2028.

Alpine

Bientôt la petite marque de Dieppe ne sera plus qu’électrique. On peut le regretter mais c’est comme cela. La bonne nouvelle c’est que la gamme Alpine va grandir au point de disposer de sept modèles. Il y aura bien sûr dans cette gamme la petite Alpine A290 qui vient d’être commercialisée, mais aussi le SUV électrique, sur base Renault Scénic E-Tech, qui se nomme Alpine A390 et sera présenté le 27 mai prochain. Ensuite on pourra voir arriver la nouvelle A110 électrique et sa déclinaison A110 Roadster, puis une GT 2+2 qui répondra au nom de A310. Enfin deux grands SUV seront aussi de la partie, ces deux modèles arriveront vers 2028.

Aston Martin

Pour le moment la marque Aston Martin repousse son arrivée dans l’électrique. Toutefois, un premier modèle devrait faire son apparition vers 2027 ou 2028. En attendant la marque anglaise compte sur les motorisations hybrides de chez Mercedes-AMG pour attendre le plus sereinement possible l’échéance de 2035.

Audi

Si la marque aux anneaux ne ferme pas la porte aux modèles thermiques puissants, elle prépare des versions sportives « RS » électriques. C’est le cas de la future Audi RS6 e-tron qui sera disponible en version break (Avant) mais aussi en berline et qui devrait disposer d’une puissance supérieure à la RS6 Performance à motorisation thermique de 630 ch. Les Audi RS6 e-tron qui s’équipent de la plateforme PPE (plateforme électrique commune aux modèles Audi et Porsche) circulent pour le moment sous de beaux camouflages.

BMW

Avec le concept-car BMW Vision Driving Experience, la marque de Munich annonce clairement la couleur. Grâce à la plateforme « Neue Klasse » les futures sportives de l’Hélice seront 100 % électriques avec un moteur intégré dans chacune de leurs roues. Si le concept-car atteint les 1 300 ch et les 18 000 Nm de couple, ce sera moins pour la future iM3 qui s’en inspirera. Pour le moment ce concept-car sert de base de développement et il faudra sans doute attendre 2028 pour que BMW dévoile le modèle de série. L’année suivante on devrait avoir droit à une BMW iM4 qui reprendra l’architecture électrique à quatre moteurs et elle pourrait développer une puissance de supercar.

Bugatti

Depuis que Rimac est actionnaire au sein de la société Bugatti Rimac avec Volkswagen (via sa filiale Porsche), on se doute bien que Rimac dont le modèle emblème est la supercar électrique Nevera de 1 914 ch, va prévoir de l’électrique pour les futures Bugatti. Mais pour le moment il n’en est pas question et Bugatti s’essaie avec la Bugatti Tourbillon de 1 800 ch à la motorisation hybride avec un V16 associé à trois moteurs électriques.

Denza

Vous ne connaissez pas Denza, c’est la marque haut de gamme du constructeur chinois BYD et elle arrive chez nous avec de l’ambition et un break Denza Z9 GT qui existe en Chine en version hybride rechargeable (un moteur essence + 3 moteurs électriques) de 870 ch et en version 100 % électrique (toujours à trois moteurs électriques) de 965 ch. Pour le moment, en France c’est la version PHEV qui serait retenue dans un premier temps. Avec cette auto, Denza compte s’attaquer à la Porche Taycan. Mais ce n’est pas tout puisque pour le Salon de Shanghai qui aura lieu en avril, Denza va présenter un petit coupé électrique qui veut aller se frotter à la Porsche 911 avec un tarif qui sera élevé mais attractif. Comme Denza prévoit d’ouvrir 40 points de vente en France d’ici à 2027, on a donc toutes les chances d’entendre parler de cette marque chinoise pendant longtemps.

DS Automobiles

Ce n’est sans doute pas avec le nouveau SUV coupé DS N°8 que l’on obtiendra le grand frisson, mais le meilleur pourrait être à venir avec la future DS N°3 prévue pour 2026. Celle-ci va redevenir une berline héritière de la première mouture de 2009 mais avec cinq portes cette fois et pourrait exister dans une version Racing (comme la DS3 Racing de 202 ch). Elle pourrait s’équiper de la motorisation de 280 ch qui équipe les autres petits bolides de Stellantis.

Ferrari

Ferrari se lance dans la motorisation électrique et le premier modèle apparaîtra bientôt. Il s’agit d’un SUV d’une taille plus compacte que le Ferrari Purosangue qui reste au catalogue avec son V12. Ce SUV électrique dont le prix de vente pourrait dépasser les 500 000 € arrivera à la fin de 2025. Ferrari n’en restera pas là et préparera ensuite un deuxième modèle électrique dont on ne sait encore rien.

Hyundai

Avec les déclinaisons « N », Hyundai dispose de véhicules électriques puissants et la marque coréenne ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle poursuit les essais de sa future Hyundai Ioniq 6 N qui devra beaucoup à la Hyundai Ioniq 5 N qui lui prête sa motorisation. Enfin, par l’intermédiaire de sa marque de luxe Genesis, Hyundai prévoit une déclinaison « Magma » de son SUV électrique Genesis GV60. Ce Genesis GV60 Magma devrait tutoyer voire dépasser les 700 ch. Avec les versions Magma, Hyundai s’attaque aux bolides allemands de chez AMG, Porsche et consorts.

Jaguar

La future Jaguar GT qui devrait être dévoilée au troisième trimestre sera purement électrique et devrait disposer de motorisations de plus de 600 ch. Jaguar tourne résolument le dos aux motorisations thermiques et prévoit deux autres modèles sur batteries en 2026 dont un SUV. Espérons que des coupés ou roadsters soient encore de la partie dans la future gamme du constructeur anglais.

Lamborghini

La Lamborghini Lanzador doit être le premier véhicule 100 % électrique de la marque de Sant’Agata et devait arriver en 2028. Seulement, la marque italienne doit faire face aux désirs des clients et si ceux-ci sont d’accord pour acheter des voitures hybrides, ils sont moins chauds pour acheter une sportive électrique. Et c’est pourquoi la Lamborghini Lanzador patientera jusqu’en 2030 pour apparaître au catalogue Lamborghini.

Lancia

Alors que la Lancia Ypsilon a relancé la marque Lancia en Europe, celle-ci prépare la version délurée de sa citadine. Il s’agira d’une version « HF », qui disposera d’un moteur électrique de 280 ch. Mais le meilleur est pour plus tard, puisque la marque Lancia prévoit de relancer la Delta en 2028 sous la forme d’une berline compacte qui aura, elle aussi, droit à sa version « HF ».

Lotus

Chez Lotus la gamme de véhicules électriques s’est élargie avec l’arrivée de la Lotus Emeya en 2023 qui s’est placée aux côtés du SUV Lotus Eletre. En présentant dernièrement le concept-car Lotus Theory 1, la marque anglaise a indiqué qu’elle souhaitait créer une nouvelle Lotus Esprit de plus de 1 000 ch. Cette auto pourrait arriver avant 2030. Et on attend toujours la remplaçante de la Lotus Elise et également de l’Emira par des autos électriques. Mais les ingénieurs sont confrontés au problème du poids des batteries. La nouvelle Lotus Elise EV était programmée pour 2027, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps pour la voir prendre le chemin des concessions.

Mercedes-AMG

La future Mercedes-AMG GT quatre portes sera commercialisée en 2026 et n’existera qu’en 100 % électrique. Mais attention, chez Mercedes-AMG on met les moyens et cette auto inaugurera la plateforme AMG.EA et se verra dotée du nouveau moteur Yasa à flux axial. Une configuration à deux moteurs pour une puissance de 900 ch serait prévue. La future Mercedes-AMG CLA électrique aurait aussi la possibilité de bénéficier de cette technique mais il faudra sans doute attendre 2027 pour la voir apparaître.

Porsche

La marque Porsche investit beaucoup dans l’électrique. Ainsi les Porsche Taycan qui ont été restylées l’an dernier ont vu arriver trois nouvelles versions dans leur gamme : une Turbo GT développant jusqu’à 1 108 ch, une GTS de 700 ch et une Taycan 4 à transmission intégrale. Mais on trouve aussi dans la gamme Porsche, le nouveau SUV Macan Electric qui a commencé sa carrière commerciale en 2024. Bientôt nous découvrirons les nouvelles générations de Porsche Boxster et Porsche Cayman qui seront électriques, tandis que les générations actuelles devraient rester au catalogue plus longtemps que prévues. Il y aura aussi un SUV Porsche Cayenne électrique et un grand SUV électrique à sept places (projet K1) qui devrait être réservé à la Chine

Renault

On ne l’attendait pas, mais la Renault 5 Turbo électrique sera bien lancée en petite série et elle pourrait bien être présente au prochain Festival of Speed de Goodwood cet été. Cette auto devrait être produite à 150 exemplaires et disposera d’une carrosserie carbone et d’une motorisation de plus de 500 ch avec deux moteurs placés à l’arrière et entraînant les seules roues arrière. Inspiré du concept-car Renault 5 3 E, ce modèle extravagant devrait être affiché au tarif d’une supercar et pourrait être lancé dans le courant de l’année 2026.

Rolls-Royce

La firme Rolls-Royce s’aventure avec de grands projets dans le 100 % électrique. Après avoir lancé le coupé Rolls-Royce Spectre en 2022 avec une motorisation électrique de 585 ch, elle s’apprête à dire adieu au modèle V12, mais pas tout de suite, car le SUV Rolls-Royce Cullinan devrait être le dernier modèle V12 à quitter le catalogue après 2030. En 2027 on aura droit à un SUV plus compact qui sera électrique et une berline arrivera ensuite qui devrait remplacer l’inusable Phantom puis après ce sera au tour de la Ghost de partir en retraite en 2030 elle sera remplacée par un modèle électrique.

Xiaomi

La marque chinoise Xiaomi compte bien arriver en France. Ce serait pour 2027 et cela nous permettrait de voir chez nous la Xiaomi SU7 Ultra, une berline électrique de 1 548 ch, qui passe de 0 à 100 km/h en 1,98 s ! Cela à de quoi décoiffer les Porsche ou Tesla les plus puissantes. Et en Chine, cette auto est vendue au tarif de 65 000 € environ ce qui peut paraître ridicule face à des Porsche moins puissantes et vendues à un tarif beaucoup plus élevé là-bas.