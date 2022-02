Les Subaru Impreza et XV abandonnent le thermique

Au début des années 1990, une nouvelle marque japonaise arrive en France. Filiale du géant Fuji Heavy Industries, Subaru se distingue par des choix techniques audacieux, tels que les moteurs Boxer et la transmission intégrale livrée de série. Dans notre pays, ce constructeur connaît d’emblée son petit succès grâce à l’Impreza GT Turbo, berline aux lignes banales mais dont la mécanique, issue de la voiture engagée en Championnat du monde des rallyes, et le prix canon attirent les amateurs de sportives.

Trente ans plus tard, l’Impreza est toujours là. Elle a, bien sûr, été renouvelée à plusieurs reprises (elle en est, aujourd’hui, à sa cinquième génération) mais ses mécaniques manquent désormais de peps. Ainsi, à son arrivée sur le marché, en 2016, l’actuel opus ne proposait qu’un 1.6 atmosphérique de 114 ch, couplé à une boîte à variation continue Lineartronic et aux quatre roues motrices. Cette compacte bicorps a reçu, peu de temps après, un inédit 2.0 e-Boxer de 150 ch, doté d’un dispositif d’hybridation légère.

Ce moteur est désormais le seul proposé sur notre marché. En effet, avec son rapport performance/malus écologique (6 375 € minimum), elle n’attirait plus personne. Notons qu’en matière de fiscalité, l’e-Boxer ne fait guère mieux puisque ses 174 g/km de CO2 le rendent redevable d’une taxe à l’achat de 5 404 €.

Cette restriction de gamme s’applique également au XV, variante crossover de l’Impreza apparue en 2012 et renouvelée, comme cette dernière, en 2016.

La gamme des Impreza et XV débute désormais, et respectivement, à 34 990 € et 36 990 €, hors malus.

Ces deux modèles vivent, sous leur forme actuelle, leurs derniers mois de commercialisation. L’Impreza VI est, en effet, attendue au second semestre.