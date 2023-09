Que cela plaise ou non, la citadine d’aujourd’hui - et de demain – prend l’apparence d’un SUV, terme un peu fourre-tout qui désigne des modèles un peu surélevés mais qui n’ont d’autre ambition que celle d’escalader occasionnellement les trottoirs.

dailymotion Les SUV citadins électriques - vidéo en direct du salon de Lyon 2023

Au salon de Lyon 2023, on constate aussi à quelle vitesse ces petits SUV s’électrifient. Quelques six modèles « zéro émission » s’exposent ainsi, et encore n’avons-nous retenus que ceux mesurant au maximum 4,30 m de long, soit la longueur du Peugeot E-2008 tout juste restylé, qui affiche plus de 400 km d’autonomie avec sa batterie 54 kWh accompagnant le nouveau moteur 156 ch.

Ce groupe motopropulseur anime bien sûr d’autres modèles du groupe Stellantis, à l’image du très plaisant Jeep Avenger, voiture de l’année 2023, et qui malgré son petit gabarit (4,09 m) fait preuve d’un sacré charisme. Celle même « mécanique » accompagne aussi le Ds3 E-Tense (4,11 m.), proposition élégante et valorisante sur le segment.

Citons aussi la Fiat 600e (4,17 m.), tout récemment essayée par Caradisiac, et qui a le bon goût d’afficher des tarifs un peu inférieurs à ceux de la concurrence, avec une gamme qui démarre à 35 900 €.



L’Opel Mokka-e (4,16 m) devra quant à elle patienter jusqu’au début de l’année 2024 pour disposer du moteur 156 ch avec une batterie de 54 kWh. Mais le « combo » actuel (136 ch/50 kWh) est bien suffisant pour une utilisation quotidienne.



Aux 5 modèles Stellantis répond la Smart #1 (4,27 m.), fruit d’une coentreprise entre Mercedes et le chinois Geely. Et si certains jugent son style trop lisse, ils riront moins en lisant la fiche technique : avec ses 272 ch et sa batterie de 66 kWh, elle évolue clairement un cran au-dessus de la concurrence…sauf en termes de tarifs, puisque ses tarifs débutant à 42 000 € en font une proposition des plus concurrentielles sur le segment.