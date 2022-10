Les Tesla beaucoup moins chères, c'est pour bientôt ?

Depuis sa création, la marque Tesla n'a jamais cessé de se démocratiser. Proposant d'abord une voiture de sport élitiste à deux places, le constructeur américain a ensuite commercialisé une grande berline familiale puis un SUV de la même taille. Plus récemment, les ventes de Tesla ont explosé dans le monde grâce à l'arrivée de la fameuse Model 3 plus compacte et de son dérivé SUV, le Model Y.

Et maintenant que le développement du pick-up Cybertruck et du gros camion Semi est quasiment terminé, les équipes de Tesla vont pouvoir plancher sur la nouvelle plateforme modulaire de troisième génération, celle qui viendra après celle des Model S et Model X et celle des Model 3 et Model Y. A l'occasion de la conférence sur les résultats financiers du troisième semestre 2022, Elon Musk a donné quelques informations intéressantes à propos de cette future plateforme de troisième génération.

Beaucoup moins chère à produire

« Grâce à cette future plateforme, nous dépasserons certainement la production de tous nos modèles combinés. Elle bénéficiera de tout ce que nous avons appris depuis la première Model S jusqu'à nos dernières nouveautés. Nous avions réussi à réduire les coûts de 50% sur la plateforme de deuxième génération par rapport à la première et j'espère que nous arriverons à nouveau à réduire de moitié les coûts pour cette troisième génération. ».

Cette réduction des coûts de production par deux permettra-t-elle de vendre des voitures moins chères de 50% par rapport à la Model 3 actuelle ? C'est évidemment la question qui intéresse tout le monde. Depuis quelques années, la rumeur d'une Tesla compacte d'entrée de gamme à 25 000 ou 30 000€ revient régulièrement sur le devant de la scène et avec l'arrivée de sa nouvelle plateforme, Tesla possèdera enfin les outils pour concevoir une auto de ce genre. Reste évidemment à voir jusqu'où la marque pourra abaisser le prix de vente, dans un contexte d'inflation où les coûts des matériaux et de l'énergie ne cessent de grimper.