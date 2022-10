dailymotion Les tops - flops de la rédaction

Commençons par ordre d'arrivée à l'image par Michel Holtz, celui qui aime aller frapper à votre porte pour animer sa rubrique des voisins. Son Top, c'est la Jeep Avenger qu'il apprécie contrairement à son ami Stéphane Schlessinger. Son Flop étonnamment concerne le stand Alpine pourtant plébiscité par les visiteurs. La nouvelle série spécial d'Alpine, la R pèse 34 kg de moins que la S, mais elle coûte 20 000 euros de plus. Trop cher pour Michel.

Alan Froli que vous découvrez sur Caradisiac depuis quelques semaines, lui, a une passion pour le Rétrofit et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce salon expose de nombreux préparateurs si on peut dire. Et son flop, il va le chercher côté design. Trop banal pour lui toutes ses carrosseries de SUV. Où sont donc les coupés et les cabriolets?

Alexandre Bataille, comme beaucoup, regrette l'absence de nombreux constructeurs, ceux, luxueux notamment qui font rêver. Son Top, c'est le stand Dacia qui génère beaucoup d'intérêt auprès du public car c'est une marque grand public.

Cédric Pinatel, vous le découvrirez adore les voitures de sport, donc évidemment, c'est vers l'Alpine R qu'il s'est dirigé pour son top. Surprenant flop de sa part concernant les constructeurs chinois dont il nous dit après étude et contrairement à ce que l'on pense habituellement, qu'ils ne sont pas forcément d'un bon rapport qualité prix. A suivre.

Olivier Pagès plébiscite la BYD Han dont il espère pouvoir prendre bientôt le volant. Son flop s'adresse aux constructeurs absents, mais il reconnaît que ce salon a le mérite d'exister.

Manuel Cailliot a beaucoup aimé le concept de Renault Turbo qui fait effectivement sensation sur le stand Renault. Son flop concerne le centre d'essais qui ne tient pas ses promesses. Beaucoup moins de voitures que prévu et surtout aucune Française.

Pierre-Oliveir Marie est allé chercher une inconnue, la Kilow, une biplace qui offre 140 kilomètres d'autonomie. Côté flop, il regrette l'absence de Citroën, marque française de légende.