Les trois voitures électriques chinoises qui cartonnent en Europe

Les ventes de voitures électriques neuves n’ont pas beaucoup progressé en Europe sur le premier semestre de l’année 2024. Malgré des chiffres catastrophiques dans des pays comme l’Allemagne, leur croissance reste cependant positive à +2% d'après les données de JATO dans un marché général en progression de 4% par rapport au premier semestre 2023 toutes motorisations confondues.

Certes, les ventes de Tesla n’affichent plus la croissance spectaculaire des précédentes années mais les deux modèles grand public du constructeur américain, le Model Y et la Model 3, conservent les deux premières places du classement des meilleures ventes de voitures électriques neuves du Vieux Continent. Le SUV régresse de 20% et la berline progresse de 37% (logique puisque cette dernière a été restylée à la fin de l’année dernière).

Trois voitures électriques fabriquées en Chine dans le top 10

Notons au passage que trois de ces voitures sont entièrement fabriquées en Chine : la Tesla Model 3, mais aussi le Volvo EX30 et la compacte MG4. Trois modèles seulement battus par le Model Y (de fabrication allemande pour l’Europe) qui se permettent de devancer les deux voitures électriques les plus vendues de Volkswagen. Également présent dans le classement, l’EX40 de Volvo est toujours assemblé à Gand en Belgique. Le constructeur suédois, qui appartient rappelons-le au groupe chinois Geely, fait partie des marques incontournables chez nous sur les modèles électriques.