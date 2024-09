Les versions sportives (GR et GRMN) de la Toyota Corolla s’amusent sur le Nürburgring !

Pour Toyota les modèles GR sont des modèles spécialement préparés par le Gazoo Racing, l’entité sportive qui fait courir les Toyota en Championnat du monde d’endurance et de rallye. Quant aux versions GRMN (pour Gazoo Racing Masters of the Nürburgring), elles représentent les modèles les plus performants de la gamme, spécialement préparés pour une conduite sur route ou sur circuit.

Dans la famille de la Toyota Corolla, la Toyota Corolla GR dispose d’un bloc 1.6 turbo de 304 ch et 370 Nm de couple (c'est le moteur de la Toyota Yaris GR avec des chevaux en plus), la boîte de vitesses est manuelle à six rapports et la puissance est distribuée aux quatre roues. Quant à la GRMN on ne connaît rien d’elle, mais il a fort à parier qu’elle devrait avoir des chevaux en plus et que Toyota et le Gazoo Racing vont la rendre encore plus exclusive avec des trains roulants affermis et élargis, une rigidité de caisse accrue.

Réduction du poids et aérodynamique poussée

Il y aura une recherche active concernant la réduction du poids avec l’emploi de matériaux composites, de fibre de carbone. À bord de la Toyota Corolla GR l’ambiance sera plus sportive avec des sièges baquets à l’avant tandis que les éléments aérodynamiques vont être revus pour une plus grande efficacité. On peut voir d’ailleurs sur le prototype qui roule sur le Nürburgring que le becquet arrière est beaucoup plus imposant que celui de la version GR.

Viendra-t-elle en Europe ?

Le prototype de la Toyota Corolla GRMN qui circule sur le Nürburgring a comme particularité de disposer d’une conduite à gauche. Est-ce à dire que la marque japonaise envisagerait de commercialiser son auto chez nous. Pas sûr, il pourrait s’agir d’un prototype d'une version américaine. La future Toyota Corolla GRMN devrait être dévoilée là-bas en 2025.