Les voitures en musique : Cosmic Girl, un fantasme absolu et un tournage catastrophique

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Si vous aimez les belles voitures et la musique, vous connaissez inévitablement le clip de « Cosmic Girl ». Chanson de l’album « Travelling without moving » du groupe Jamiroquai sorti en 1996, elle a eu droit à une vidéo magnifique tournée dans le parc de Cabo de Gata au sud de l’Espagne. Digne d’une affiche du jeu Need for Speed sur Playstation, ce clip rassemblait trois supercars de rêve : une « modeste » Ferrari F355 noire, une Ferrari F40 rouge et une Lamborghini Diablo SE30 violette qui appartenait au chanteur au moment du tournage.

Le clip montre les trois machines qui avalent goulument les jolies courbes des magnifiques routes du coin (spécialement fermées pour l’occasion), avec un Jay Kay cheveux au vent dans la Lamborghini. Et il ne s’agit pas d’un effet spécial obtenu grâce à un ventilateur posé dans la voiture : il se trouve que l’auto en question ne possédait plus de pare-brise, à la suite d’un accident précédant le tournage où une caméra a percuté la voiture et fracturé la vitre principale de la voiture. La rock star anglaise avait pourtant prévenu son équipe de garder les voitures en un seul morceau jusqu’à son arrivée sur le tournage, sous peine de ne pas pouvoir réussir à réaliser ce clip. Mais l’appel de la supercar avait été trop fort pour les participants…

La Ferrari F40 de Nick Mason

La Ferrari F40 rouge qui apparait également dans le clip est celle de Nick Mason, le batteur des Pink Floyd, qui a spécialement prêté l’auto pour le tournage. Quant à la Lamborghini SE30 de Jay Kay, elle a remplacé au dernier moment sur le tournage une autre SE30 totalement détruite. Son exemplaire a heureusement survécu malgré son pare-brise explosé, puisqu’il était proposé à la vente en 2017 à un prix déjà très élevé à l’époque (550 000 livres sterling soit 647 000€ environ).

Les voitures en musique : Cosmic Girl, un fantasme absolu et un tournage catastrophique

Regarder ces trois voitures enchaîner les virages pendant toute la longueur du clip devenu culte, ça laisse vraiment rêveur. Jay Kay et ses amis se sont tout simplement contentés de s’amuser sur la route au volant des autos pendant tout le tournage ou presque. On n’a rarement fait aussi basique pour habiller un clip et ça donne sacrément envie.