Les voitures les plus rapides du monde - avec son 0/100 km/h en 1,66s, le dinosaure Dodge Challenger vous salue bien

C’est plus qu’un adieu réalisé avec panache : c’est un formidable pied de nez, même si certains qualifient le geste de Dodge de bras d’honneur au futur de l’automobile. Car voilà que la marque américaine, aujourd’hui propriété du groupe Stellantis s’ingénie à faire un dernier tour d’honneur thermique, avec son modèle mythique : la Challenger, dont l’avenir va s’écrire en 100 % électrique.

Un record du monde routier

La Challenger SRT, on connaissait, la SRT Demon aussi, avec ses 840 ch et son 0/100 km/h abattus en 2,4s. Mais à Auburn Hills, dans la banlieue de Detroit, au siège de Dodge,on a jugé que ces valeurs faisaient un peu petit joueur. Surtout, elles datent de 2017. Pas possible donc de tirer sa révérence au thermique avec une muscle car qui date de six ans. Alors, en 2023, les ingénieurs de la maison ont dévoilé leur ultime création satanique : la Challenger SRT Demon 170. Ils l’ont conçu avec une idée fixe : enfoncer la Bugatti Chiron Super Sport, tout comme la Tesla S Plaid au concours d’accélération.

Et les sorciers du Michigan ont réussi puisque leur monstre atteint les 100 km/h en 1,66s. Certes, on triche un peu, puisqu’elle a été mesurée dans ce temps, pour atteindre 60 miles/h, soit 96 km/h. Mais ne mégotons pour quatre malheureux km/h.

Pour parvenir à ce résultat, et à cette der des der à essence, les motoristes américains ont utilisé un bloc qu’on ne présente plus : le fameux V8 HEMI, sur lequel vient se greffer un charmant compresseur de 3 l de capacité. L’ensemble se permet de délivrer 1 039 ch, et un couple que l’on ose à peine évoquer, puisqu’il atteint 1 281 Nm. Du coup, en atteignant les 100 km/h le temps d’une respiration, on est frustré. Mais on peut continuer, et atteindre les 400 m en 8,9s et dépasser, du coup, les 243 km/h le temps de dire ouf.

Évidemment, l’engin, même s’il est homologué pour la route, malgré ses pneus Mickey Thompson de 315 mm slicks comme un billard, devrait logiquement se destiner aux courses de dragsters. Mais halte là : la fédération américaine de la discipline l’a refusé, car la Dodge ne dispose pas d’un parachute, et se permet de freiner par ses propres moyens. Inconcevable pour les instances.

Il est évidemment inutile de se précipiter pour s’offrir le monstre : Dodge n’en a fabriqué que 3 000 pour les États-Unis, et 300 pour le Canada. Dommage, car en plus, le monstre tourne à l’économie, non seulement par son prix, moins de 110 000 euros, soit le tarif d’une BMW un peu charpentée, mais en plus elle roule à l’E85. De quoi faire son plein pour trois fois rien et vider le réservoir en quelques accélérations.