Lesage Motors : la nouvelle petite sportive 100 % française

Lorsque nous parlons de petits artisans automobiles, c'est quasiment toujours du côté du Royaume-Uni que nous nous tournons. Mais pas cette fois : la nouvelle marque Lesage Motors est bien 100 % française. Fondée par Bertrand Lesage, ingénieur en mécanique, la petite société à taille humaine entend faire de l'artisanat auto en produisant, à la main, 50 voitures par an. De la conception à la livraison, tout se fait à l'intérieur de nos frontières :

"Conception – Berry (36).

Design – Clermont-Ferrand (63)

Assemblage – Berry (36)

Châssis – Fumay (08)

Sellerie – Berry (36)

Carrosserie – Nevers (58)

Électronique – Annecy (74)"

Lesage Motors entend effectuer les premières livraisons de ses autos en 2021, avec un remodelage important tous les 2 ans. La personnalisation du véhicule est au coeur du processus : "la couleur de la carrosserie est totalement libre et chaque véhicule est numéroté. En option, la sellerie, les jantes et la décoration peuvent être conçues sur mesure en lien direct avec notre designer".

Sous la robe de la 01T se cache un moteur Puretech 1.2 de 155 ch associé à une boîte manuelle à six rapports. 650 kg, seulement, suspensions à double triangulation et 3,60 mètres pour ce petit gabarit qui passe les 100 km/h en seulement 6,5 secondes. Le confort est simplement marqué par la présence des sièges et du parebrise chauffants.

L'autre modèle est un peu différent : la 01E est en effet électrique. Là encore, le groupe motopropulseur est repris chez Peugeot : moteur de 136 ch, batteries de 50 kWh, mais poids sous la tonne (950 kg) ! L'autonomie est annoncée à 340 km pour cette sportive sans bruit ni émissions.

La 01T et la 01E sont facturées respectivement 64 800 et 75 000 €.