Lexus prépare un nouveau modèle d'entrée de gamme

En 2019, Lexus a écoulé 765 000 voitures dans le monde. Tout juste trentenaire, la marque haut de gamme de Toyota a ainsi fait mieux que Volvo. Mais le japonais reste un petit acteur du marché européen, où il est difficile de détourner la clientèle des firmes allemandes !

L'année dernière, Lexus a livré 87 000 modèles sur le Vieux Continent. Il est donc loin, très loin de ses grands concurrents. Mais lors d'une rencontre à Amsterdam, Pascal Ruch, vice-président de Lexus Europe, a souligné que la marque faisait des profits en Europe et que le réseau de concessions était rentable. Il n'y a donc aucune crainte sur l'avenir du label dans nos contrées, alors que Nissan a mis fin à l'aventure Infiniti en Europe.

Le groupe Toyota a pour objectif de faire progresser ses ventes de 30 % sur notre continent d'ici 2025 et Lexus y participera en proportion. Pour cela, la filiale peut compter sur l'arrivée de l'UX, un SUV compact, dont un peu plus de 20 000 exemplaires ont été livrés l'année dernière. Ce modèle sera disponible en 100 % électrique en fin d'année, une première pour la marque. Selon Pascal Ruch, cette version zéro émission devrait réaliser 15 % des ventes de l'UX. Entre l'hybride simple, qui a représenté 96 % des livraisons en 2019, et le tout électrique, il y aura bientôt un hybride rechargeable. Mais pas de précision sur le modèle pour l'instant.

Pour progresser en Europe, Pascal Ruch le reconnaît : il faut être présent sur le marché des compactes. Or, la CT va fêter ses dix ans, un age canonique pour une voiture en vente. L'UX est-il sa suite indirecte ? Le directeur nous a expliqué que le nouvel UX "n'est pas forcément l'entrée de gamme de Lexus et il y aura forcément une autre entrée de gamme dans les années à venir". Il y a donc une réflexion en cours. Quand est-ce qu'on verra les fruits de cette réflexion ? Pascal Ruch nous l'a assuré : "ce n'est pas si loin".

Et Lexus peut-il s'aventurer sur le marché des modèles urbains, en reprenant la nouvelle base GA-B inaugurée par la quatrième génération de Yaris ? Ce n'est pas impossible pour Pascal Ruch. Le petit SUV de Toyota pourrait ainsi avoir son équivalent premium.