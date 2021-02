Lexus s'associe à Twitch pour une voiture de gamer

C'est peu de dire que le monde du high-tech a investi l'automobile. Le premier s'invite désormais dans tous les bureaux d'études des grands constructeurs, et le second mise de plus en plus sur le virtuel et des salons tels que le CES de Las Vegas. Le jeu vidéo intéresse tout particulièrement les marques qui ont compris l'intérêt d'une industrie pesant désormais plus que celle du cinéma.

Lexus vient de produire une IS spécialement pensée pour les joueurs de jeux vidéo, ces gamers adeptes des écrans et des bonnes parties en ligne. Lexus a fait participer près de 550 000 utilisateurs du service de streaming de jeu pour produire cette berline haute en couleurs "RGB" (avec un laser pour assurer une ambiance très "pop") et en puissance de calcul.

Un PC a été installé dans le coffre et permet au passager avant de profiter d'un poste de jeu très confortable dans une ambiance "néon", devant un immense écran incurvé. Lexus a pensé à tout avec un clavier installé spécialement pour proposer un vrai poste de jeu. Le design extérieur est quant à lui marqué par un covering spécial. Lexus explique avoir fait appel à 20 spécialistes différents pour concevoir cet intérieur, entre les modélistes 3D, les selliers ou encore les spécialistes de l'éclairage.