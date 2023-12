Lexux LBX : rendez-vous mardi 5 décembre pour les premières images de l'essai

Les Audi Q2 et DS3 vont avoir bientôt un nouveau concurrent en la personne de Lexus LBX. La firme japonaise arrive donc sur le segment ultra-concurrentiel mais aussi lucratif des SUV urbains. Basé sur la même plate-forme que son cousin, le Toyota Yaris Cross, ce LBX se distingue par un look totalement différent du Toyota, mais nettement plus discret que les autres productions de Lexus, même si on retrouve la large calandre.

À l’intérieur, on découvre une planche de bord faisant la part belle au numérique avec une instrumentation 12,3 pouces secondée par un écran multimédia de 10 pouces. Il faudra faire des concessions pour l'habitabilité arrière et le volume de chargement qui propose seulement 332 litres et même 90 litres de moins sur la version 4x4, ce qui n'est vraiment pas énorme.

Mis à part son style, ce Lexus LBX se distingue aussi par le fait qu'il est animé exclusivement par un inédit 3 cylindres 1.5 hybride de 136 ch. Ce moteur est une grande première puisqu'il va équiper dans quelques mois les Toyota Yaris et Toyota Yaris Cross en 2024 mais en 130 ch.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se dérouleront dans la région de Valence en Espagne.