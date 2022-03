LI Auto L9 : le grand SUV chinois qui promet 1 200 km d'autonomie bientôt sur le marché

Si le marché automobile européen est à la peine, en Chine, l’essor de la mobilité électrique ne se dément pas. Une aubaine pour LI Auto (anciennement LI Xiang), une jeune entreprise locale créée en 2015, et qui mise justement tout sur le développement des véhicules électriques.

Après un premier modèle, le One, la start-up chinoise est en passe de présenter le L9, un SUV aux caractéristiques prometteuses.

Grand frère du One, le L9 mesure ainsi 5,20 m de long, pour une largeur de quasiment 2 m, une hauteur d’1 m 80 et un empattement de 3,10 m. Ultramoderne, le LI Auto embarque un système LIDAR qui autorise une conduite autonome de niveau 4, complété par cinq radars, 12 caméras et 12 capteurs à ultrason. Le tout accessible depuis une instrumentation intérieure qui fait la part belle aux écrans et offrant même un son Dolby Atmos 4D.

Au cœur du grand SUV chinois, on retrouve un bloc hybride rechargeable avec un moteur essence quatre-cylindres turbocompressé de 1,5 litre fonctionnant comme prolongateur d’autonomie, en cycle Miller. Alimenté par un réservoir de 65 litres, il ne fait que recharger la batterie du véhicule et offre une puissance combinée de 408 chevaux et 600 Nm de couple. La batterie de 44,5 kWh offre à elle seule une autonomie électrique de 200 km, qui est donc complétée par les 1 000 km d’autonomie du moteur essence, offrant ainsi au total 1 200 km d’autonomie au SUV chinois.

Vendu à un tarif estimé entre 64 000 à 71 000 €, le LI Auto L9 devrait être réservé au marché chinois pour le moment.