Lotus développe un nouveau format commercial pour la voiture électrique

Lotus, qui rappelons-le est aujourd'hui une filiale de Geely, a changé de direction stratégique depuis sa reprise par le géant chinois, qui grossit son portefeuille au fil des ans (Volvo, Proton, Lynk&Co, Lotus...). Désormais, il est temps de se tourner vers l'avenir avec de nouveaux produits pour capter une clientèle qui n'aurait pas nécessairement pensé à Lotus. Pour cela, la petite marque anglaise compte lancer des modèles inédits : si l'Evija est une supercar de niche, ce qui suivra sera plus "grand public" et à plus fort potentiel de vente qu'une Elise (dont le renouvellement approche).

Mais ce n'est pas tout : Lotus annonce la collaboration avec Centrica, un fournisseur d'énergie du groupe British Gas pour fournir un service "tout en un". Le véhicule ne sera plus vendu seul, mais avec des services liés à l'énergie. Lotus parle notamment de "minimiser les émissions et générer des revenus en fournissant de l'électricité au réseau". En clair, les clients pourront brancher leur auto à domicile et se faire payer lorsqu'ils "reversent" l'énergie électrique de leurs batteries dans le réseau national, via la technologie "V2G" (Vehicle to grid).

Autre détail intéressant : Lotus explique que le "nouveau partenariat va permettre d'établir une nouvelle infrastructure de recharge" pour les produits Lotus. La marque anglaise se dirigerait-elle vers un format à la Tesla ? Probablement. Mais espérons tout de même qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau système propriétaire réservé à une marque : rappelons en effet que seuls les véhicules Tesla peuvent se brancher sur leurs bornes Superchargers.